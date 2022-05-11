عصير المغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية وللنوم العميق

يحتاج جسم الإنسان دائمًا للحصول على العناصر الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وذلك من أجل نشاطه ومقاومة الأمراض، وعلاج المشاكل التي تصيب الجسم، ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم هو كلًا من عنصر المغنيسوم والزنك والأوميغا 3 هذه المعادن التي تساهم في زيادة نشاط الجسم وطاقته، كما أنها تعمل على مكافحة القلق والتوتر، وعلاج الأرق والنوم المتقطع والنوم بشكل عميق، فنقدم لك عزيزي القارئ أفضل عصير يحتوي على هذه المعادن.

طريقة عمل عصير المغنيسوم والزنك

نقدم لك بخطوات سهلة وسريعة ومكونات متوفرة في مطبخك طريقة عمل أفضل عصير للحصول على المغنيسوم والزنك والأوميغا 3، وهو كالآتي:

المقادير المطلوبة:

7 حبات من اللوز المقشر.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

1 قطعة من الموز.

5 حبات من التمر.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

قومي بطحن كلًا من اللوز المقشر والسمسم.

احضري الخلاط وضعي كلًا من الموز والتمر وضيفي إليه الماء وقومي بخلطهم جيدًا ثم ضيفي إليهم اللوز والسمسم المطحون حتى تتجانس جميع المكونات.

يفضل شرب هذا المشروب كوب واحد يوميًا للحصول على الفوائد والعناصر الغذائية المهمة.

فوائد عصير المغنيسوم والزنك للجسم

من أهم الفوائد التي يحتوي عليها هذا العصير ما يلي: –