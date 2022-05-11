نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر طريقة لعمل الكراميل بإحترافية لتزين الحلويات و مشروب الفرابتشينو في المقال التالي

الكراميل واستخداماته العديدة على الكثير من الحلويات، وأيضا المشروبات الأوروبية الأكثر شهرة هذه الأيام، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ ورائحته التي لا تقوم بذلك القوام الكريمي المميز له، للحصول على صوص الكراميل الناجح هناك بعض الأسرار البسيطة للحصول على قوام ناعم سهل الاستخدام، كما سنوضح في هذا المقال بالإشارة إلي استخدامات صوص الكراميل على الحلويات المختلفة والمشروبات الباردة. طريقة عمل الكراميل باحترافية المكونات المطلوبة كوب من السكر الأبيض الخشن.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من اللبن الحليب. طريقة التحضير في إناء على النار غير قابل للالتصاق إذا امكن، يوضع كوب السكر على نار هادئة ثم يقلب باستمرار بملعقة خشبية حتى تمام الذوبان. عند ذوبان السكر تماما توضع ملعقة الزبدة الكبيرة وتقلب جيدا مع السكر. بفي هذه الخطوة يضاف كوب اللبن كاملا مع الاستمرار في التقليب. عند ملاحظ أي تكتل للسكر يجب الاستمرار في التقليب واستخدام الهاند بلندر أو الخلاط الكهربي للحصول على القوام الناعم جدا. يترك الكراميل حتى يبرد تماما ويوضع الثلاجة في عبوة مخصصة للصوص أو يستخدم حسب الرغبة بالملعقة لتزين به الحلويات والمشروبات. استخدامات صوص الكراميل يستخدم الكراميل مع كيكة الفانيليا للتزين، بالرغم من بساطة الكيكة فإن الكراميل يضيفك لها الفخامة والجودة والطعم اللذيذ.

لعمل مخفوق اللبن بالكراميل “الميلك تشيك الكراميل” المثلج المنعش، هذا المشروب المكون من الأيس كريم الفانيليا واللبن والقليل من الكراميل، ويتم مزهم جيدا في الخلاط الكهربي للحصول على مخفوق اللبن بالكراميل الرائع.

مشروب الفرابتشينو الأكثر شهرة هذه الأيام والذي يعد الكراميل من المكونات الأساسية به، ويتكون من مشروب النسكافيه البارد الخفوق جيدا مع القليل من السكر، ويضاف إليهم مكعبات الثلج ويزين بالكريم شانتي أو الأيس كريم والكثير من صوص الكراميل الشهي، للحصول على هذا المشروب الأوربي والاستمتاع بشربه في أجواء منزلية هادئة، عوضا عن شرائه وشربه في الكافيهات.

يمكنك تزين أطباق أطفالك لترغيبهم في تناول الفاكهة، حيث يستخدم الكراميل مع الموز أو الفراولة أيضا.

يستخدم أيضا لعمل الفشار بالكراميل، ليضاف إلي الفشار بعد أن يبرد قليلا. عمر شويل - جدة أشهر طريقة لعمل الكراميل بإحترافية لتزين الحلويات و مشروب الفرابتشينو - ثقفني

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