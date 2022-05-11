أخف من القطن اعملي فطائر محشية بالشكولاتة بطعم رائع ومكونات اقتصادية

تعد الفطائر المحشية بالشكولاتة من المعجنات الشهية والمغذية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمها بعجينة ناجحة وهشة ، ايضا تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر محشية بالشكولاتة بشكل هش مثل الجاهز في المنزل.

مقادير عمل فطائر محشية بالشكولاتة

تحتوي الفطائر المحشية بالشكولاتة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

حبة من البيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

فانيليا.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكعبات من الشكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر محشية بالشكولاتة بطعم رائع وخفيفة مثل القطن يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-