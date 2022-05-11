نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخف من القطن اعملي فطائر محشية بالشكولاتة بطعم رائع ومكونات اقتصادية في المقال التالي
تعد الفطائر المحشية بالشكولاتة من المعجنات الشهية والمغذية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمها بعجينة ناجحة وهشة ، ايضا تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر محشية بالشكولاتة بشكل هش مثل الجاهز في المنزل.
مقادير عمل فطائر محشية بالشكولاتة
تحتوي الفطائر المحشية بالشكولاتة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- حبة من البيض.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- فانيليا.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مكعبات من الشكولاتة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير فطائر محشية بالشكولاتة بطعم رائع وخفيفة مثل القطن يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الماء مع الحليب والخميرة الجافة ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من السكر مع حبة من البيض ونستمر بالخلط حتى تمتزج المكونات.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتان من الزيت وملعقة من الملح، ثم نقوم بإضافة الدقيق والفانيليا بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك نقوم بدهن وجهها بالقليل من الزيت ثم نغطي العجين ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويزيد حجمها.
- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ثم نفردها ونضع بها مكعب من الشكولاتة، ثم نغلقها ونرصها في صينية ونتركها حتى تخمر لمدة ١٥ دقيقة.
- بعد ذلك ندهن وجهها بصفار البيض ثم نرشها بحبات الشكولاتة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر محشية بالشكولاتة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخف من القطن اعملي فطائر محشية بالشكولاتة بطعم رائع ومكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.