نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الشاتوة اللذيذ في المنزل بأسهل الطرق والمكونات في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص والسيدات عن كيفية عمل كيك الشاتوة في المنزل، وذلك لزيادة الطلب عليه من الأطفال والكبار فهو يعتبر وجبة غذائية خفيفة، حيث يقدم في أي وقت شوال في الصباح بجانب الشاي أو القهوة أو يمكن آخذه في العمل أو النادي أو في المدرسة، فتعددت طرق عملة فانتشرت بين دول العالم فلكل دولة طريقة خاصة بها، فساتين للام دور هام وهي عملها بالمنزل بعيداً عن المواد الحافظة للكيك المعلب والكيك الجاهز الذي يباع في المحلات التجارية والمخابز أيضًا، فإننا للتدريب كيف تم صنعة وبأي مواد أضيفت له.
مقادير عمل كيكة الشاتوة في المنزل
بعد الكيك بأنواع المختلفة من الأنواع الشهيرة المنتشرة بكل العالم باختلاف نكهاته فهناك كيكة الشوكولاتة والفانيليا والبرتقال والشاتوة وغيرهم من باقي الأنواع فسنعرف مكونات عمل كيكة الشاتوه في المنزل وهي كالاتي:
- 1 كوب من الحليب.
- 1 كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت ذرة.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- أربع معالق كبار من الكاكاو الخام.
- ثلاث بيضات.
- كيس فانيليا.
- كيس بيكينج بودر.
طريقة عمل كيكة الشاتوة في المنزل خطوة بخطوة
يجب على الطاهي أو الطاهية إتباع الخطوات جيداً حتى نحصل على أفضل النتائج
- نأتي باللبن ونقوم بوضع السكر والزيت مع الكاكاو الخام ووضعهم في وعاء وغويط مع خلطها عن طريق مضرب البيض أو بداخل خلاط الكهربائي.
- بعد أن نقوم بالخلط تماماً نأخذ من الخليط كوب واحد ونقوم بحفظة في الثلاجة، هذه الخطوة إذا قمنا بعمل كيكة الشاتوه بصوص الشوكولاتة أو أي صوص
- نقوم بعد ذلك بخلط باقي الخليط مع البيض والفانيليا ونضبهم جيداً مرة أخرى.
- نقوم بإضافة الدقيق الأبيض المنخول مع معلقة صغيرة من البيكينج بودر ونخلطهم به.
- نقوم بإشعال الفرن مسبقًا قبل وضع الكيك به على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بوضع الكيك لمدة تصل إلى 40 دقيقة تقريبا
- ننتظر حتى ينتهي الوقت ونقوم باختبار الكيك بواسطة سكين رفيع كي نتأكد من نضجها تماماً من الداخل.
- يتم إخراج الصينية وتقطيعها بعد أن تبرد وتقدم مع الشاي في الصباح الباكر. وبالهنا والشفا
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