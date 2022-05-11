طريقة عمل كيك الشاتوة اللذيذ في المنزل بأسهل الطرق والمكونات

يبحث الكثير من الأشخاص والسيدات عن كيفية عمل كيك الشاتوة في المنزل، وذلك لزيادة الطلب عليه من الأطفال والكبار فهو يعتبر وجبة غذائية خفيفة، حيث يقدم في أي وقت شوال في الصباح بجانب الشاي أو القهوة أو يمكن آخذه في العمل أو النادي أو في المدرسة، فتعددت طرق عملة فانتشرت بين دول العالم فلكل دولة طريقة خاصة بها، فساتين للام دور هام وهي عملها بالمنزل بعيداً عن المواد الحافظة للكيك المعلب والكيك الجاهز الذي يباع في المحلات التجارية والمخابز أيضًا، فإننا للتدريب كيف تم صنعة وبأي مواد أضيفت له.

مقادير عمل كيكة الشاتوة في المنزل

بعد الكيك بأنواع المختلفة من الأنواع الشهيرة المنتشرة بكل العالم باختلاف نكهاته فهناك كيكة الشوكولاتة والفانيليا والبرتقال والشاتوة وغيرهم من باقي الأنواع فسنعرف مكونات عمل كيكة الشاتوه في المنزل وهي كالاتي:

1 كوب من الحليب.

1 كوب من السكر.

ربع كوب من زيت ذرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

أربع معالق كبار من الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات.

كيس فانيليا.

كيس بيكينج بودر.

طريقة عمل كيكة الشاتوة في المنزل خطوة بخطوة

يجب على الطاهي أو الطاهية إتباع الخطوات جيداً حتى نحصل على أفضل النتائج