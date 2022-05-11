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بدون فرن عمل عيش الطاسة، يعتبر العيش البلدي بالردة هو من الأشياء الأساسية التي لايمكن الاستغناء عنها بجوار كافة المأكولات، والعيش البلدي هو من الأطعمة التي تكون صحية والتي يستفيد منها الجسم بشكل عام لأنه يحتوي على ألياف غذائية تكون سهلة الهضم، كما يتكون العيش البلدي من بعض المكونات الطبيعية مثل الدقيق الأسمر التي يسهل هضمه، كما يمكن تحضير العيش البلدي في المنزل بشكل سريع وبسيط. بدون فرن عمل عيش الطاسة المقادير ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الماء الدافئ.

اربعه ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودر.

ملعقتين كبيرتين من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشه صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نأتي بوعاء عميق ونضع به ربع كوب من الماء الدافئ ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من السكر الأبيض وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية و ندمجهم مع بعض ثم نتركها لمدة ربع ساعه في مكان ملائم لدرجة حرارة الغرفة.

يستخدم إناء كبير اخر ونضع به ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من دقيق السميد وملعقتين كبيرتين من الحليب البودر ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض جيدا.

نضيف إلي خليط الدقيق اربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي بشكل تدريجي ونقلبهم مع بعض.

نقوم باستخدام اليدين في عجن العجينة بعد إضافة خليط السكر والخميرة إليها ونعجن حتي نحصل علي قوام متماسك.

نغطي العجينة باستخدام فوطة نظيفة ونتركها حتي يتم تخميرها لمدة 60 دقيقة على الأقل.

نشكل عجينة العيش البلدي على هيئة أقراص صغيرة في الحجم ونقوم برص الخبز في الصينية وبعد انتهاء كمية العجين ونتركها لمدة ثلث ساعة.

نأتي بطاسة دائرية وندهنها بقليل من الزيت ونرفعها على النار ونضع بها كل رغيف على حدى حتى يتم تسويته ونلاحظ الانتفاخ ثم نقلب الرغيف على الوجه الآخر.

ثم نقوم بتلك الخطوة أن نضع كل رغيف عيش علي حدي حتى ننتهي من كمية العيش الموجودة لدينا. عمر شويل - جدة بدون فرن طريقة عمل عيش الطاسة السريع بمقادير سهلة وبسيطة وبطعم طري جدا - ثقفني

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