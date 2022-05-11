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عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت هو من أهم أنواع الفطير التي يتميز بطعمه الرائع وهو من أقدم الفطائر التي يشتهر بها مصر وكانوا يطلقون عليها بالفطير الملتوت الذي يحتوي على عدة طبقات متعددة من العجين، كما يشتهر ربات البيوت في الأرياف تحضير الفطير المشلتت المتميزين بهم وتحضيره بمكونات بسيطة من الدقيق والزبدة ويتم تقديمه في العديد من المناسبات والعزائم والأفراح. عمل الفطير المشلتت المقادير ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

كمية مناسبة من السمنة البلدي الذائبة.

مقدار مناسب من الزيت الذرة. طريقة التحضير نخلط ملعقة كبيرة من السكر الأبيض مع رشه صغيرة من ملح الطعام في إنآء الخلاط الكهربائي ونضيف إليه ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض ونقوم بتثبيت المضرب الخلاط في العجين.

نشغل الخلاط الكهربائي بشكل بطئ في البداية حتى نتمكن من إضافة المكونات ونضيف إليه كوب واحد من الماء ثم نضع عليهم ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونستمر في خلط العجين لمدة لاتقل عن خمس دقائق حتى نحصل على قوام مطاطي العجين.

نقطع عجينة فطير المشلتت إلي كرات متساوية ونضعها في داخل صينية بعد دهنها بقليل من الزيت النباتي ونقوم بتغطيه العجين باستخدام قطعة من الكيس النايلون ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تختمر.

نضع علي مسطح مقدار مناسب من السمنه البلدي الذائبة مع مقدار من الزيت ونضع عليها كرة واحدة من عجين الفطير المشلتت و نفرد كرة العجين باستخدام كف اليد حتى تصبح دائرية ونقوم بتوسيع العجين ونضيف إليها مقدار من السمنة كلما نبدأ في فردها.

نثني أطراف كرات العجين علي هيئة طبقات أعلى بعضها ونجعل العجين بشكل دائري ونتركها إلى جانبا.

نأتي بكرات العجين الأخرى كل كرة على حدة و نقوم بتكرار الخطوة السابقة مرة أخري ثم نضع كل كرتين على بعض حتى تتشكل العديد من الطبقات المتعددة.

ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل السمنة ونتركها لمدة عشرة دقائق ثم وضعها في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بمقادير اقتصادية وبخطوات مورقة توريق ألذ من المحلات - ثقفني

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