رائحته كالمسك.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون في البيت يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

تعتبر رائحة العرق من الروائح التي تقلق وتسبب الحرج للكثير خاصة مع اقتراب فصل الصيف ويسعون لشراء مزيل العرق الذي يمنع العرق تمامًا مما يسبب ضرر على الإنسان ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة رائحة العرق بدون أي أعراض جانبية وسوف نوضح خلال تلك المقال أهم الوصفات التي تساعد على ذلك ومن أهمها الشبة حيث تعمل الشبة على تفتيح المكان والتخلص من رائحة العرق وكذلك الليمون فيعتبر الليمون من المواد المضادة للجراثيم فماذا يحدث عن إضافة المكونين مع بعضهم البعض تعمل الشبة والليمون على التخلص من الروائح الكريهة فمن اليوم وداعًا لرائحة العرق.

طريقة عمل مزيل عرق بالشبة والليمون

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من رائحة العرق بصورة نهائية ومن أهمها الشبة مع الليمون اللذان يعملان على القضاء على رائحة العرق نهائيًا كما سنوضح خلال تلك السطور.

المكونات

ليمون.

شبة زفرة.

قطرات من الماء.

زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به الشبة الزفرة بعد طحنها.

نقوم بإضافة عصرة ليمون إلى تلك المكونات مع خلط تلك المكونات.

نقوم بوضع ملعقة من زيت اللوز الحلو مع إضافة قطرات من الماء مع خلط المكونات.

نقوم بغسل تلك المنطقة جيدًا أثناء الاستحمام ونقوم بتجفيف منطقة تحت الأبطين ونقوم بوضع تلك المكونات التي تم تحضيرها.

نترك تلك المكونات حيث يعمل كل من الشبة والليمون على امتصاص الروائح الكريهة.

أهمية الشبة والليمون

لكل من الشبة والليمون فوائد عديدة للجسم وللمناطق الداكنة حيث كان يستخدمها الكثير منذ قديم الزمان وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور.