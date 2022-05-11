نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة عائلة بأكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف تفعله الأمهات احذري قبل فوات الأوان في المقال التالي
مما لا شك فيه أن الطرق الغذائية الغير السليمة والسوية واتباع الاساليب الغير صحية أثناء الطهى تسبب مشاكل صحية وبدنية في الاعضاء الحيوية لدى الانسان حتى أنه قد تتحول إلى سموم داخل الجسم مما يؤدى إلى الموت أو تلف الاعضاء الحيوية كالكبد أو الكلى أو حتى انسداد الشريين والاوعية الدموية مع تركم الزيوت والدهون الغير صحية داخلها مما يؤدى إلى تكون جلطات والوفاة والبطاطس من الأطعمة التي يجب أن تطهى بشكل سليم حتى لا تسبب الوفاة أو تصلب الشريين وهذا ما سنقدمه في السطور التالية موضحًا الطرق الخاطئة لطهي البطاطس وأهم الطرق الصحيحة لطهيها.
الطريقة الخاطئة والشائعة لطهي البطاطس
هناك العديد من الطرق الخاطئة والتي يجهلها ربات البيوت عند طهي البطاطس والتي قد تؤدي إلى الموت وسوف نتناول أهمها خلال السطور.
- تختار بعض ربات المنازل البطاطس الخضراء التي لم تنضج بعد وتعتبر تلك البطاطس من أخطر أنواع البطاطس نظرًا لاحتوائها على بعض المواد التي تسبب التسمم للإنسان.
- عند قلي البطاطس تقوم بعض ربات المنازل بوضع كمية غزيرة من الزيت لطهيها وتعتبر تلك الزيوت المهدرجة من أخطر أنواع الزيوت التي يمكن أن تسبب انسداد في الشرايين وجلطات وتضعف عضلة القلب.
- عند طهي البطاطس تقوم بعض ربات المنازل بوضعها في الثلاجة والتي تعمل على نمو البكتيريا والجراثيم والتي تسبب المغص وتلبكات معوية.
الطريقة الصحيحة لطهي البطاطس
هناك العديد من الطرق الصحيحة التي تساعد في طهي البطاطس بصورة سليمة وسوف نتناول خلال تلك السطور أهم الخطوات الصحية لطهي البطاطس.
- نقوم باختيار البطاطس الغير معرضة للشمس أو البطاطس المتعفنة أو البطاطس غير الناضجة.
نقوم بغسلها من الأوساخ والطين جيدًا.
- نقوم بتقشيرها ونقطعها إلى شرائح صغيرة.
- نقوم بنقع البطاطس في إناء به ماء وملح ونتركها ٢٠ دقيقة.
- نقوم بتجفيفها جيدًا ونغسلها مرة أخرى.
- نضيف إليه ملعقة صغيرة من الدقيق والملح حيث يعمل الدقيق كمادة عازلة بين الزيت والبطاطس فلا تتشرب البطاطس كمية زيت كبيرة.
- نقوم بقلي البطاطس ووضعها على مناديل مطبخ وبهذه الطريقة نقوم قد قمنا بطهي البطاطس بصورة صحية.
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