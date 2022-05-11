نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مزدوجة لتكثيف الشعر وعلاج الشيب في وقت قياسي بدون كيماويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة مزدوجة لتكثيف الشعر وعلاج الشيب في وقت قياسي بدون كيماويات، تعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر الخفيف إلي جانب ظهور خصل الشعر البيضاء مما تشكل مشكلة مزعجة، ولكنها تفضل استخدام الوصفات الطبيعية بعيداً عن منتجات الشعر المعروفة أو الصبغة، حيث أنها تؤثر بشكل سيء علي الشعر وفروة الرأس ولكن أثبتت المواد الطبيعية نتائج مذهلة كما أنها سريعة المفعول وليس لها أي آثار جانبية، ومنها الشاي الأخضر حيث يتميز بالعديد من الفوائد نظراً لاحتوائه علي فيتامينات هامة لتكثيف الشعر والقضاء علي الشيب في نفس الوقت.

وصفة سحرية لتكثيف الشعر وإزالة الشيب بنتيجة فورية وداعاً لمنتجات الشعر

يعد تكثيف الشعر والتخلص من الشيب من أكثر الأمور التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للحصول علي مظهر مثالي.

ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر علي نمو الشعر وظهور الشعر الأبيض مثل صبغ الشعر بصفة مستمرة أو استخدام الشامبو الكيميائي يومياً.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة مزدوجة لتكثيف الشعر والتخلص من الشيب بسرعة فائقة.

فوائد الشاي الأخضر للشعر الأبيض

يعد الشيب المبكر وضعف وتساقط الشعر وقلة كثافته من المشكلات التي تواجه الكثيرين وبصفة خاصة النساء، وقد ثبت أن:

الشيب علامة من علامات التقدم في السن، وينتج عن نقص المادة الأساسية التي تمنح الشعر لونه الطبيعي، لكن في الكثير من الأحيان يظهر الشيب المبكر لدى العديد من الأشخاص.

يساهم استخدام الشاي الأخضر في التخلص من الشعر الأبيض، ليس ذلك فقط بل القضاء عليه نهائياً وتقليل ظهور الشيب في الشعر.

وصفة الشاي الأخضر لتكثيف الشعر وعلاج الشيب

يتم تحضير الوصفة بطريقة بسيطة على النحو التالي:

نخلط 2 ملعقة من الملح و 2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، ثم عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند، وعدد 2 ملعقة من عصير الليمون الطازج بشكل جيد مع بعضهم البعض.

بعد تجانس المكونات السابقة بنسبة 100% نوزع الخليط بطريقة متساوية على الشعر، ولابد من التركيز على المنطقة الموجود بها الشعر الأبيض .

. يترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر جيداً.

نتيجة هذه الوصفة السحرية تظهر بعد استخدامها مرة أسبوعياً.

الشاي الأخضر للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً

تأتي طريقة تحضير هذه الوصفة والمكونات في النقاط المحددة التالية:

المكونات

عدد 2 كيس من الشاي الأخضر.

عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

تحضير الوصفة

ينقع الشاي الأخضر في أكواب الماء الدافئ.

نضع ملعقة من زيت جوز الهند للخليط ثم نضيف ملعقة العسل الكبيرة.

بعد مزج كافة المكونات جيداً نضع المزيج على فروة الرأس والشعر مع التدليك الجيد.

يترك المزيج لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر جيداً ويجفف.

وصفة تطويل الشعر باستخدام الشاي الأخضر

نضع كيس من الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي ويترك للنقع لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نزيل الكيس ونضيف (ملعقة كبيرة من بذور الشمر- ملعقة كبيرة من زيت الأرجان- ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند) ثم تخلط المكونات جيداً.

يبلل الشعر بالماء بطريقة جيدة ثم يوضع المزيج على الشعر لمدة ثلث ساعة، بعد ذلك يتم غسله بالطريقة العادية.