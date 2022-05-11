طريقة عمل البان كيك الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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يعتبر البان كيك من الحلويات العربية المشهورة علي نطاق واسع. حيث كان المطبخ الأمريكي اول مكان لتحضير هذا النوع من الحلي فانتشر حتي وصل لجميع دول العالم. وما ساعد علي ذلك هو حب الناس اليه واقبالهم الشديد عليه لمذاقة المميز الشهي. وخفته علي المعدة كما ان طرق تزيينه كثيرة ومتعددة وتتلاءم مع اذواق الناس ومن خلال هذا المقال سنذكر لكم عدة طرق مختلفة لتحضير البان كيك. البان كيك السريع المكونات احضار كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

بيضة مخفوقة.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات الجافة من الطحين والسكر والبيكنج باودر والملح في قدر كبير.

خلط جميع المكونات السائلة من الحليب والبيض والزيت في وعاء اخر ثم خلط مزيجي المكونات الجافة والسائلة معا للحصول علي مزيج سلس.

تسخين صينية مدهونة بالقيل من الزيت علي نار متوسطة وسكب ربع كوب من المزيج علي الصينية الساخنة ثم قلب الفطيرة علي الوجه الثاني حتي يصبح بني اللون.

اخراج الفطائر وتقديمها مع شراب القيق. طريقة عمل البان كيك بدون بيض المكونات كوب وربع من الطحين متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

إضافة ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب قليل او خالي الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

إضافة ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات الجافة من الطحين والبيكنج باودر والسكر والملح في وعاء متوسط.

مزج الحليب والزيت معا واضافتها الي المكونات الجافة وتقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول علي مزيج سلس وناعم.

رش قدر كبير رذاذ الزبدة علي مقلاة متوسطة او مسح المقلاة بمنشفة مزيته وتسخين المقلاة قليلا.

صب حوالي ربع كوب من الخليط علي المقلاة الساخنة وتكرار الخطوة حتي انتهاء الخليط.

قلب الفطيرة علي الوجه الاخر والانتظار حتي يصبح لونها ذهبيا.

تقديم الفطائر مع الشوكولاتة الذائبة او العسل او السكر الناعم. طريقة عمل البان كيك بالموز المكونات عبوة من خليط البان كيك.

كوب من الجوز المقطع.

ثلاث حبات من الموز المقطع. طريقة التحضير نقوم بأعداد خليط البان كيك طبقا للنوع والتعليمات المبينة علي العبوة.

إضافة الموز المقطع والجوز الي العجين وخلطهما.

رش صينية الخبز برشاش الزيت ودهن الزبدة وتسخينها طبقا لتعليمات العبوة.

وضع عجين البان كيك في الصينية حسب الحجم المرغوب بواسطة المغرفة وطهي حسب تعليمات العبوة.

تقديمها مع الطبقة العلوية المفضلة من مربي البرتقال او الفراولة وقطع الموز والفراولة والعسل. عمر شويل - جدة طريقة عمل البان كيك الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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