نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الكركديه لصبغ الشعر الرمادي والتخلص من الشيب المبكر بديل الصبغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الكركديه لصبغ الشعر الرمادي والتخلص من الشيب المبكر بديل الصبغة، الشعر من أكثر الأمور التي تؤثر على المظهر الخارجي للفتاة كما أنه من مقاييس الجمال للفتيات لذلك يتم الاهتمام به، كما تسعى كل فتاة للتغيير وذلك من خلال تغيير لون شعرها ولكن الذي يوقفهم هو الضرر الناتج عن استخدام الصبغات الجاهزة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المضرة بالشعر، لذلك من الأفضل عدم استخدامها واستبدالها بمواد طبيعية تساهم في تغيير لون الشعر ولكنها مضمونة وليس لها أي آثار جانبية مضرة، ومن هذه المواد الكركديه حيث يعمل على تغيير لون الشعر وأيضاً ترطيبه من الأعماق ولذلك لأنه يحتوي على خصائص علاجية.

وصفة الكركديه لصبغ الشعر وعلاج الشيب بدون مواد كيميائية

يعتبر صبغ الشعر الرمادي والتخلص من الشيب المبكر من أهم الأمور التي تسعي إليها العديد من النساء.

وذلك لأن الشعر هو عنوان جمالها ولكن عند ظهور علامات التقدم في العمر فإنها ترغب بالبحث عن الحلول السريعة.

وذلك مثل استخدام الصبغة إلا أن تأثيرها مؤقت وسريعاً ما يزول مع مرور الوقت.

إلا أنه تتوافر الكثير من المواد الطبيعية والتي تتوافر في المنزل كما أنها آمنة علي الشعر.

وسوف أقدم لكم وصفة الكركديه لصبغ الشعر وعلاج الشيب والشعر الأبيض بدون صبغة.

صبغ الشعر الرمادي باستخدام بودرة الكركديه

ينتشر الآن استخدام الكثير من منتجات الشعر لعلاج أي مشكلة به أو لتغيير لونه،

ولكن الجدير بالذكر أن هذه المنتجات مضرة بنسبة كبيرة ولها الكثير من الآثار الجانبية السيئة،

ولذلك من الأفضل أن يتم استخدام المكونات الطبيعية على الشعر والتي تعطي نفس النتيجة المطلوبة مثل استخدام الكركديه لصبغ الشعر.

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الكركديه.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من حنة الشعر.

خطوات تحضير الصبغة

في وعاء عميق يتم إضافة كمية الكركديه المتاحة، ثم يضاف إليها حنة الشعر ويتم تقليبهم جيداً.

يتم إضافة زيت جوز الهند مع استمرار التقليب، ثم يتم إضافة زيت الزيتون.

يتم تغطية اليد باستخدام القفازات البلاستيكية.

باستخدام اليد يتم فرد هذا الخليط على كل أجزاء الشعر ويجب أن يتم تغطية الشعر بالكامل.

يترك هذا الخليط على الشعر لمدة خمس ساعات ويتم تغطية الشعر.

بعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو المخصص.

فوائد استخدام الكركديه على الشعر

يوجد فوائد لاستخدام الكركديه على الشعر غير الصبغة، ومن هذه الفوائد ما يلي: