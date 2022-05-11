نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة جوز الهند الباردة سهلة وسريعة بدون دقيق ولا فرن في المقال التالي

تعتبر كيكة جوز الهند الباردة من أطيب الحلويات التي تقدم باردة ولا تحتاج لفرن عند إعدادها، ويمكن حتى للمبتدئين في عالم الطبخ عمل الكيكة بكل سهولة فطريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة، كما تتميز بطعمها الشهي المحبب لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، وهى عبارة عن طبقة من السكر والنشا وجوز الهند ومسحوق الكاسترد والحليب وطبقة ثانية مكونة من الكريم شانتيه، وتعتبر من التحليات الباردة التي تقدم في الصيف الحار لترطيب الجسم وإنعاشه وامداده بالطاقة لاحتوائها على مكونات مغذية ومفيدة وخاصة جوز الهند الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية فهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كيكة جوز الهند الباردة. مكونات كيكة جوز الهند الباردة

كوب من السكر.

2 كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاسترد.

لتر من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر. الكريمة عبوة كريم شانتيه 150 جرام.

كوب إلا ربع من الحليب المثلج. للتزيين فستق حلبي.

زبيب.

صوص كراميل. طريقة التحضير في إناء عميق نضع كوب من السكر وكوبين من جوز الهند المبشور ثم نضيف نصف كوب من نشا الذرة وملعقتين من مسحوق الكاسترد ولتر من الحليب ونقلب جيداً. ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نرفع الخليط من على النار ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة من ماء الزهر ونقلب الخليط جيداً. ثم نضع الخليط في صينية ويوزع بالتساوي ويترك جانباً ليبرد تماماً في حرارة الغرفة. لتحضير طبقة الكريمة: في إناء عميق نضع الماء البارد وبودرة الكريم شانتيه ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم نوزع الكريمة فوق الصينية بالتساوي وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تبرد وتتماسك ثم نخرجها وتزين بالقليل من الفستق الحلبي والزبيب وصوص الكراميل وتقطع باردة وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيكة جوز الهند الباردة سهلة وسريعة بدون دقيق ولا فرن - ثقفني

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