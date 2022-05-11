نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة في البيت اصنعي بنفسك ماسك سحري لإزالة الحبوب من الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ماسك إزالة الحبوب من الوجه من الماسكات السحرية والبسيطة في التخلص من حبوب الوجه وإعطاء الوجه بشرة لامعة ونقية خالية من العيوب، حيث أن هناك كثير من الفتيات يقترب زفافهن ويحتجن ماسك سريع للتخلص من الحبوب في الوجه، وهنا سوف نقدم ماسك سحري للتخلص من هذه الحبوب بطريقة بسيطة، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل بعيدا عن شراء مواد كيماوية باهظة الثمن، كما يعرف عن العسل بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك إزالة الحبوب السحري بمكونات اقتصادية في المنزل.

فوائد العسل على البشرة

يشتمل ماسك العسل على فوائد كثيرة ومذهلة للوجه هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد في علاج حب الشباب والقضاء على البكتيريا في الوجه. يعمل على ترطيب البشرة بشكل تام. يساعد في تقليل التجاعيد وظهور حب الشباب. تعمل القهوة على شد الجلد المترهل. تعمل على علاج الهالات السوداء الانتفاخ تحت العينين. يساعد على زيادة الكولاجين في الوجه.

مكونات عمل ماسك لإزالة حبوب الوجه

يحتوي ماسك إزالة حبوب الوجه على عدة مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

القليل من عسل النحل.

ملعقة من القرفة.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك إزالة الحبوب السحري بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من القرفة مع ملعقة من العسل ونقلبهم بشكل جيد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذا الماسك على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، ثم نقوم بفرد الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تمتصه البشرة.

بعد ذلك نقوم بغسل الماسك باستخدام الماء الفاتر، ثم نقوم بوضع الكريم المرطب المفضل لبشرتك.

فهذا الماسك يعمل على التخلص من الحبوب المزعجة في الوجه وجعل البشرة ناعمة ونضرة بدون أي عيوب.