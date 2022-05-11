وداعاً للتجاعيد.. طريقة عمل سيروم فيتامين سي لنضارة البشرة وشد الوجه

طريقة عمل سيروم فيتامين سي، تعاني الكثير من الفتيات من عدم توحد لون البشرة بسبب تعرضهم المستمر لأشعة الشمس، وكذلك ينتج بسبب استخدام الميكب بشكل مستمر وعدم تنظيف البشرة بشكل جيد أو تعرضها للجفاف في فصل الشتاء ، لذلك يبحثون عن طرق طبيعية لتوحيد لون البشرة وترطيبها بشكل جيد، يتم اللجوء إلى العديد من الوصفات الطبيعية للوصول للنتيجة المرغوب فيها والتخلص من كافة الأضرار التي تصيب البشرة وتؤثر على صفاءها وجمالها لذلك توجد وصفات آمنه على البشرة وطبيعية تخلصك من كافة مشاكلها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل سيروم فيتامين سي

يمكنك وبكل سهولة إعداد سيرم في المنزل بوصفات سهلة وسريعة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد بكل سهولة، بدلاً من شراؤه من محلات التجميل بتكلفة عالية، حيث لا يقدر على شراؤه الكثير من الفتيات، لذلك جئنا لكم بطريقة سهلة ومكونات موجوده في مطبخك لعمل سيروم فيتامين سي السحري والفعال في التخلص من تجاعيد البشرة بالكامل سواء حول الفم، أو العين، أو منطقة الجبهة، فهو مميز للغاية بالإضافة إلى أنه يعط نعومة ولمعان ونضارة للبشرة من أول استعمال ونتيجته ملحوظة، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار العديد من قشور البرتقال والقيام بتركهم لفترات طويلة لحين جفافها نهائياً.

ثم يتم أخذ القشور وطحنها جيداً لجعلها بودر.

يتم وضعها في الماء وتركها بضع دقائق على النار والقيام بأخذ المحلول وتصفيته جيداً.

ثم يتم وضعه في الثلاجة والقيام باستخدامه يومياً من خلال غمس قطعة من القطن في المحلول ومسح بها الوجه جيداً في الصباح والمساء للحصول على نتيجة مرغوب فيها وبأسرع وقت لتفتيح البشرة وترطيبها.

فوائد قشر البرتقال

حيث يوجد العديد من الفوائد لقشر البرتقال والتي تتمثل في الآتي:

يحتوي البرتقال على فيتامين C وB وA المفيد للجسم.

كما يعمل على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراق.

يقي الجسم من السموم ويعمل كمضاد حيوي يخلصك من نزلات البرد ونقص فيتامين سي.

كما يحتوي على ألياف وحديد وكذلك ماغنيسيوم ونحاس التي تكون ضرورية للجسم وللبشرة.

كما يدخل في إعداد العديد من الوصفات الطبيعية والطبية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل سيروم فيتامين سي، وكذلك أهم الوصفات التي يمكن استخدامها لإعداد سيروم من فيتامين سي، يعد البرتقال من أكثر الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي والتي لها فوائد عديدة على الصحة والبشرة والتي تم الجسم بعناصر غذائية ضرورية.