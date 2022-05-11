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الحواوشي بالعيش البلدي، هناك الكثير من الوصفات والوجبات السريعة التي نقوم بتناولها و شراءها بشكل دائم من المحلات و المطاعم وهذا لأن المطاعم تقوم بتحضير هذه الأكلات بطريقة خاصة تجعل الطعام له طعم ورائحة مميز جدًا، ومن أشهر هذه الأكلات هي الحواوشي وهناك طريقتين بالطريقة العادية و الاسكندراني ولكن هذه الطريقة تكون حارة، ولذلك حرصنا على تقديم الطريقة العادية لتحضير الحواوشي وهي بالعيش البلدي الذي نقوم بشراءه من الأفران و المخابز وهكذا وفرنا لكم طريقة تحضير الخبز ولذلك ستحضرين الحواوشي خلال 5 دقائق فقط بدون مجهود. الحواوشي بالعيش البلدي عيش بلدي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ثمرة بصلة متوسطة الحجم مبشورة جيدًا.

ملح.

حبه من ثمرة الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ثمرة طماطم مبشورة جيدًا.

قطع من اللية مفرومه “حسب الرغبة”.

بهارات.

ورق زبدة.

زيت أو سمنة. طريقة تحضير الحواوشي بالعيش البلدي في البداية نأتي بقطعة اللحم المفرومة و نضعها في وعاء كبير و نضيف عليها قطعة اللية المفرومة ستعزز من الطعم جدًا.

بعد ذلك نقوم ببشر البصل بالمبشرة ونقوم بتصفية البصل من الماء تماما.

ثم نضيف البصل المبشور على اللحم المفروم ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم ببشر الطماطم و الفلفل الأخضر ونضعهم على اللحم المفروم و البصل.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود و البهارات ونقلبها مع خليط الحواوشي.

بعد ذلك نقوم بتقسيم اللحم إلي كور متساوية الحجم بعدد رغيف العيش.

نأتي بالعيش البلدي و نقوم بتوزيع اللحم المفروم داخل العيش ونستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.

بعد ذلك نقوم بدهن القليل من السمن أو بالزيت على رغيف الحواوشي، ثم نقوم بتغليف رغيف الحواوشي بورق الزبدة ثم بورق الحراري.

ثم نقوم بوضع الحواوشي بالعيش البلدي في الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة حتى ينضج اللحم لمدة 15 دقيقة.

إذا كنت تريدين الحواوشي مقرمش قومي بتناول الحواوشي هكذا، اما إذا كنت تحبينه طري قومي برش القليل من الماء بالبخاخ وغطيه لكى يطري.

ثم يقدم ساخن إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي بطريقة المحلات والمطاعم بخطوات بسيطة والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي بطريقة المحلات والمطاعم بخطوات بسيطة والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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