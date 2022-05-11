طريقة عمل المبكبكة الليبية بالخطوات

طريقة عمل المبكبكة الليبية من الوصفات التي ازداد البحث عليها في الفترة الأخيرة، حيث أنها مكرونة يتم تحضيرها بطريقة مختلفة مستوحاة من المطبخ الليبي تتميز بمذاقها الشهي، كما يمكن إضافة اللحم أو الدجاج إليها مما يزيد من قيمتها الغذائية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني المقادير وخطوات الإعداد.

طريقة عمل المبكبكة الليبية باللحم الضاني

إضافة اللحم الضاني إلى المكرونة يزيد من قيمتها الغذائية ويعزز مذاقها، وفيما يلي نقدم مكونات الوصفة بالمقادير المضبوطة وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة:-

مقادير الوصفة

تتمثل مقادير الوصفة فيما يلي:-

كيلو من اللحم الضاني.

كيس مكرونة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوبان من عصير الطماطم.

ملح طعام حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار.

عدد ثلاث بصلات مفرومين.

نصف ملعقة من الكركم.

لتران من الماء الساخن.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة.

طريقة التحضير

يمكن تحضير المكرونة بطريقة غير تقليدية من المطبخ الليبي من خلال إتباع تلك الخطوات:-

أولاً، يتم تشويح البصل المفروم في إناء على النار به زيت الزيتون حتى يتغير لونه. ثم يتم إضافة قطع اللحم الضاني مع التشويح حتى تكتسب اللون البني من جميع الجوانب. من ثم يتم إضافة عصير الطماطم، الفلفل الأسود، والكركم. بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم والماء الساخن والفلفل الحار. يتم ترك المكونات على النار حتى تنضج قطع اللحم تمامًا. ثم يتم إضافة المكرونة والتوابل (البابريكا، الثوم البودر، البصل البودر، الملح). من ثم يتم تقليب المكونات جيدًا حتى تتداخل وتترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق أو أكثر حتى تنضج المكرونة. وأخيرًا يتم رفعها من على النار مع التأكد أنها ليست جافة تمامًا ولا يزال بها بعض السوائل وعصير الطماطم. يتم وضع المكرونة في أطباق التقديم ساخنة، وبالهنا والعافية.

والجدير بالذكر أنه يمكن تحضير المبكبكة الليبية بإضافة الفراخ أو السجق البلدي بدلاً من اللحم الضاني، كما يمكن تحضيرها بإضافة الخضروات المفضلة بدون لحم نهائيًا.