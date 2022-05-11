نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح وصفة الكوكيز بزبدة الفول السوداني اللذيذة في المنزل في المقال التالي

يوجد الكثير من الحلويات التي تتصف بأنها من المعجنات أو الحلويات والتي ترغب الأمهات في تحضيرها خاصه في أيام الأعياد حتى تقوم بتجهيزها لأفراد الأسرة ومن أمثلة الحلويات التي تعتبر مميزة ومحببة لدى جميع أفراد الأسرة هي الكوكيز التي تعتبر مفيدة وتحتوي على سعرات حرارية مرتفعة لذلك فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعطي شعوراً بالنشاط بسبب احتوائها على زبدة الفول السوداني المفيدة لصحة الجسم ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن أفضل الطرق التي يتم تحضيرها بزبدة الفول السوداني، ويعتبر الكوكيز من الحلويات المتوفرة بكثرة في المخابز ومحلات الحلويات ولكن ترغب الأمهات في تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ومفيدة لذلك ننقل لكم طريقة الإعداد عبر هذا المقال. خطوات إعداد الكوكيز بزبدة الفول السوداني مكونات التحضير: كأس من السكر البودرة.

كأس سكر من اللون البني البودرة.

كيس من مسحوق البيكنج باودر.

اثنين من البيض.

كأس من زبدة الفول السوداني.

مقدار 100 جرام زبدة.

مقدار كوبان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير الخطوة الأولى قومي بتحضير بولة متوسطة وضعي فيها كلاً من مكون الزبدة العادية وزبدة الفول السوداني معاً ثم تقليبهم باستخدام الملعقة، ثم ضعي كلاً من البيض والسكر بعد اخفاقهم على المكونات وقومي بالتقليب باستخدام مضرب يدوي. الخطوة الثانية احضري طبق عميق آخر ووضع فيه الدقيق بحيث يتم نخله ثم إضافة مستخلص البيكنج باودر بعد ذلك يتم إضافة هذا الخليط إلى الخليط السابق خليط الزبدة بحيث يتم خلطهم والتجانس معاً. الخطوة الثالثة بعد عجن ومزج المكونات بشكل جيد نقوم بإدخال العجينة إلى الفريزر حتى تبرد قليلاً لمدة لا تزيد عن ساعه. الخطوة الرابعة بعد مرور الوقت المحدد يتم إخراج العجينة ثم نقوم بتشغيل الفرن أولاً حتى يسخن على درجة حرارة متوسطة حوالي 175 درجة مئوية. الخطوة الخامسة نقوم بتشكيل عجينة الكوكيز إلى قطع صغيرة بحجم مناسب ثم الضغط عليها قليلاً حتى تصبح مسطحة، ثم قومي بتجهيز صينية بها ورق الزبدة ثم نقوم برص عليها كرات الكوكيز. الخطوة الأخيرة نقوم بإدخال صينية الكوكيز إلى الفرن حتى تخبز ولا تحتاج سوى عشر دقائق فقط. عمر شويل - جدة أسرار نجاح وصفة الكوكيز بزبدة الفول السوداني اللذيذة في المنزل - ثقفني

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