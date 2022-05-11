كيكة الزبادي الهشة الطرية وأسرار تجعلها عالية وخفيفة وطعمها يعجب كل من يتناولها

تعتبر كيكة الزبادي واحدة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بنكهتها المميزة ومذاقها الشهي الذي يمنح الأحساس بالطراوة، كما أن كيكة الزبادي أيضًا من الكيك الشهي واللذيذ والمحبب للجميع وبشكل خاص الأطفال، كما تتميز كيكة الزبادي بكونها سهلة التحضير في المنزل وفيما يلي طريقة تحضير كيكة الزبادي.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

يتم تحضير كيكة الزبادي بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق ومتواجدة في المنزل بصورة دائمة وفيما يلي مكونات تحضير كيكة الزبادي في المنزل.

مكونات كيكة الزبادي

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كأس من السكر الأبيض الناعم. رشة صغيرة من الفانيليا. علبتان من الزبادي. نصف كأس زيت على زبدة. كيس من البيكنج بودر. كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقة صغيرة من الملح.

كيفية تحضير كيك الزبادي في المنزل

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير كيك الزبادي في المنزل وأسرار تجعلها خفيفة وهشة وطرية وعالية فتابعوا الخطوات معنا.

طريقة تحضير كيكة الزبادي