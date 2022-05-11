فراخ بالبصل المكرمل بخلطة مميزة وبمذاق لذيذ وروعة أحلى من المطاعم

فراخ بالبصل المكرمل ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية، حيث يعد الدجاج مصدر غني بالبروتين، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناول الدجاج المشوي والمحمر في المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بالخلطة المميزة التي تكسب الدجاج المذاق الشهي والرائع، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فراخ بالبصل المكرمل بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فراخ بالبصل المكرمل

يتكون فراخ بالبصل المكرمل من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

دجاجة كاملة أو أربع أوراك أو حسب الرغبة.

4 حبات بصل مقطع شرائح.

فلفل ألوان مقطع حلقات.

قرن فلفل حار مقطع حلقات.

ورق غار.

مكعب مرق دجاج.

عود قرفة.

حبات هيل.

كمون صحيح.

بابريكا.

فلفل أسود.

كزبرة حب.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

بهارات فراخ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب إلا ربع من المرق الساخن أو كوب إلا ربع من الماء ومكعب مرقة مذاب في الماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فراخ بالبصل المكرمل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نغسل الدجاج جيدا بالملح والليمون والخل والماء، ثم نضعه جانبا. نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها السمنة ونتركها تسخن. ثم نخفض النار ونضيف إليها السكر ونقلب باستمرار حتى يذوب ويصبح لونه أصفر. ثم نضيف البصل ونقلب باستمرار قليلا. بعد ذلك نضيف الفلفل الألوان والفلفل الحار ونقلب باستمرار قليلا. ثم نضيف مرق الدجاج ونقلب باستمرار قليلا. ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب باستمرار قليلا. بعد ذلك نضيف التوابل ونقلب قليلا. ثم نضيف دبس الرمان ونقلب باستمرار قليلا. بعد ذلك نرفع الطاسة من على النار. ثم نحضر صينية ونرص فيها الدجاج، ثم نوزع فوقه خليط البصل المكرمل ونخلط جيدا لكي يأخذ الدجاج نكهة الخلطة. ثم نترك الدجاج بالخلطة جانبا لمدة نصف ساعة على الأقل. بعد ذلك نضيف المرق فوق الدجاج، ثم نغطي الصينية بورقة زبدة وورقة فويل، ثم نضع الصينية على النار ونتركها لمدة ربع ساعة. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الكاتشب والسمنة ونقلب جيدا. ثم نرفع صينية الدجاج من على النار وندهن الدجاج بخليط الكاتشب. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا ( ومن الممكن عند النضج نشغل الشواية تأخذ لون). ثم نخرج الصينية من الفرن. ثم نقدم فراخ بالبصل المكرمل مع البطاطس المقلية المقرمشة والسلطات وخبز الطاسة والأرز أو المكرونة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع أرباع.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ربع كوب من الخل.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير