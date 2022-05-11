نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل ست بيت طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بطريقة المصانع بألذ طعم في المقال التالي
يحب الأطفال والكبار تناول شيكولاتة باونتي، تتميز شيكولاتة باونتي بالطعم الرائع وهي من الحلويات المميزة، تتكون من مكونات سهلة وطريقة إعدادها بسيطة جدا، مما جعل العديد من ربات البيوت تبحث عن الوصفات الخاصة بها ولكن يمكنك عمل شيكولاتة باونتي في المنزل مثل طريقة المصانع، كما يمكنك إعداد كميات كبيرة وحفظها داخل الفريزر، أو يمكنك تقديمها كهدايا إلى الأـصدقاء والجيران، كما تكون رائع عند تقديمها مع حلوى العيد المميزة، وتجد الكثير من الفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب تشرح فيها طريقة عمل شيكولاته باونتي.
مقادير شوكولاتة باونتي
- نصف كيلو من جوز الهند ناعم الحبيبات.
- كوب ونصف من الحليب المحلى المكثف.
- أربع ملاعق كبيرة لبن بودرة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- علبة قشطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوبان من الشيكولاتة القطع.
خطوات إعداد شيكولاتة باونتي
تحتاج شيكولاتة باونتي إلى العمل بدقة لكي تحصلي على قطع شيكولاتة باونتي مثل المصانع، في المكونات بسيطة جدا وطريقة التحضير لا تحتاج إلى وقت كبير، كما سوف تحصلين على عدد كبيرة من الشيكولاتة:
- نقوم بإحضار طبق عميق للعمل الشيكولاتة به
- نضع نصف كوب من جوز الهند الناعم و نضع معه الملح ونقلبه جيدا حتى يختلط الملح مع كل كمية جوز الهند.
- نضع الحليب البودرة أيضا ونقلب ثم نقوم بإضافة السكر البودرة، حيث يعمل على تماسك المكونات معا.
- بعدها نقوم بإضافة ألقشطه ثم الحليب المحلى المكثف.
- نقوم بعجن المكونات حتي نحصل علي قوام سهل تشكيله.
- نقوم بفرد الخليط على كيس بلاستيك ونجعل السمك متساوي من جميع الجهات.
- باستخدام سكينة حادة ونقوم بدهنها بالزيت نقطع العجينة إلى أصابع متساوية ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بوضع قطع الشوكولاتة في حمام مائي.
- نقوم بإخراج أصابع الباونتي من الثلاجة ونقوم بغمسها في الشوكولاتة المذابة.
- نقوم بإخراج أصابع الباونتي من الشوكولاتة ونضعها على شبكة حتى نتخلص من الشوكولاتة الزائدة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.
- نقوم بتقديم شيكولاتة باونتي باردة مع فنجان من القهوة أو النسكافيه.
- تحفظ في مكان جاف وبارد كما يمكن حفظها في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة.
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