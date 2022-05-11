لكل ست بيت طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بطريقة المصانع بألذ طعم

يحب الأطفال والكبار تناول شيكولاتة باونتي، تتميز شيكولاتة باونتي بالطعم الرائع وهي من الحلويات المميزة، تتكون من مكونات سهلة وطريقة إعدادها بسيطة جدا، مما جعل العديد من ربات البيوت تبحث عن الوصفات الخاصة بها ولكن يمكنك عمل شيكولاتة باونتي في المنزل مثل طريقة المصانع، كما يمكنك إعداد كميات كبيرة وحفظها داخل الفريزر، أو يمكنك تقديمها كهدايا إلى الأـصدقاء والجيران، كما تكون رائع عند تقديمها مع حلوى العيد المميزة، وتجد الكثير من الفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب تشرح فيها طريقة عمل شيكولاته باونتي.

مقادير شوكولاتة باونتي

نصف كيلو من جوز الهند ناعم الحبيبات.

كوب ونصف من الحليب المحلى المكثف.

أربع ملاعق كبيرة لبن بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

علبة قشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الشيكولاتة القطع.

خطوات إعداد شيكولاتة باونتي

تحتاج شيكولاتة باونتي إلى العمل بدقة لكي تحصلي على قطع شيكولاتة باونتي مثل المصانع، في المكونات بسيطة جدا وطريقة التحضير لا تحتاج إلى وقت كبير، كما سوف تحصلين على عدد كبيرة من الشيكولاتة: