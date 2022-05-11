سحر مفعول ملعقة الخميرة لتبييض وتسمين الوجة ونفخ الخدود في أسبوع لن تصدقي النتيجة

تفتيح الوجه من الأمور التى تهم معظم السيدات للحصول على بشرة نضرة وناعمة وبيضاء خاليه من العيوب، وهناك معظم النساء يلجؤون إلى صالونات التجميل لتسمين الوجه والشفايف بالفيلر للحصول على وجه جذاب وجميل، ولكن هذه الطرق سوف تعرض الجلد والترهلات والتجاعيد عكس الوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار وتسمين الوجه دون أى ضرر يلحق بها، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة لتبييض وتسمين الوجه طبيعياً.

وصفة طبيعية لتبييض وتسمين الوجه بالخميرة

المكونات

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة لبن كامل الدسم.

عصير ليمونة.

تحضير وصفه طبيعيه لتبييض الوجه

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الخميرة والحليب والليمون ونقلب جيداً للحصول على عجينة لينة و متماسكة يسهل فردها على الوجه.

يغسل الوجه بالماء والغسول المناسب،ثم يجف.

نقوم بفرد الماسك على كامل الوجه والرقبة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

نفرك الوجه والرقبة جيداً بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر فقط.

يستخدم تونر لإغلاق المسامات ويفضل ماء الورد.

هذه الوصفة سوف تعمل على شد الجلد وتفتيحه وامتلاء الخدود والشفايف لاحتوائها على مكون الخميرة التي تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الناتجة من أشعة الشمس المباشرة، كما أنها تعمل على نفخ الوجه طبيعياً للحصول على خدود وردية ممتلئة طبيعيا دون اللجوء إلى مراكز التجميل التى تعمل على امتلاء الوجه بالحقن فهذه الطرق باهظة فى الثمن وضارة جدا لصحة البشرة.

طريقة إعداد وصفة طبيعية لنفخ الخدود بديل الفيلر

المكونات

معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقة عسل ابيض كبيرة.

معلقة صغيرة ماء ورد.

تحضير وصفه لنفخ الخدود بالخميرة

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الخميرة والعسل وماء الورد تدريجياً للحصول على عجينة لينة.

نفرد الماسك على الخدود والشفايف فقط المناطق التى نريد أن تصبح شكلها ممتلىء.

نترك الماسك على الخدود والشفايف لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بغسل الوجه بالماء فقط.

سوف تلاحظين عند تطبيق الماسك على الخدود والشفايف امتلاء هذه المناطق بسرعة، مما تضيف لهم المظهر الجميل الجذاب والمميز الذى ترغبين به، فهذه الوصفة سهلة وبسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة.