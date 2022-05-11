نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للشعر الابيض بمعلقة قرنفل تخلصي من الشعر الابيض والشيب المبكر سيعود شعرك للونه الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشيب المبكر من أكثر الأمور المزعجة التى نواجهها جميعاً خصوصاً فى مقدمة الرأس، وهناك معظم النساء يلجؤون إلى صبغات تلوين الشعر التى تعمل على صبغ الشعر الأبيض باللون المفضل، ولكن هذه الطرق سوف تعرض الشعر للضرر لاحتوائها على الأمونيا التي تضر بصحة الشعر وإتلاف بصيلات الشعر، لذلك سوف نعرض لكم فى هذا المقال عن طريقة تحضير وصفة طبيعية لعلاج الشيب المبكر بالقرنفل.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب المبكر بالقرنفل

المكونات

● معلقة كبيرة من القرنفل يوجد عند العطار.

● معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.

● ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تحضير وصفه القرنفل لعلاج الشيب

● نحضر الكبة ونضع بداخلها القرنفل ونقوم بطحنها حتى تصبح باودر ناعم.

● نحضر بولة كبيرة ونضع بداخلها القرنفل المطحون وزيت الزيتون وجل الالوفيرا ونقوم بخلطهم جيداً حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة.

● نقوم بفرده على خصلات الشعر وخصوصاً المناطق التى تظهر بها الشعر الأبيض ونقوم بتغطية الرأس بالبونية المخصص للشعر وتركه على الشعر ليلة كاملة وغسله فى صباح اليوم التالى بالماء والشامبو.

● تتكرر هذه الوصفة حتى يزول الشعر الأبيض نهائيا من الشعر.

هذه الوصفة تعد من اسهل الوصفات التى تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة حيث يسهل عليكى تطبيقها فى المنزل دون اللجوء للصبغات التى تضر ببصيلات الشعر وتعرضه للهلاك، كما أنها تحتوى الوصفة على القرنفل الذى يتميز بتلوين الشعر وإعادة لونه الاصلى من جديد، فهو فعال فى التخلص من الشعر الأبيض المبكر واعطاء الشعر المظهر الجذاب، ولا يقتصر فوائد القرنفل فقط على إزالة الشعر الأبيض، بل فهو فعال فى تكثيف الشعر ومنحه القوة واللمعان لقدرته الممتازة فى التغلغل فى فروة الرأس وإعادة بناء الشعر ليمنح الشعر الإطلالة المميزة، تحتوي الوصفة أيضًا على زيت الزيتون الرائع فى إكساب الشعر النعومة واللمعان فهو يساعد على إعطاء الشعر اللون المميز وازاله الشعر الأبيض ومنح الشعر اللون المتميز البراق، كما أنه يعمل على تنعيم الشعر وحل مشاكل الشعر دون أى ضرر يلحق به، كما أنها تحتوي على جل الصبار الممتاز فى الحصول على لون ثابت وغير باهت.