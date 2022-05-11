بنصف كوب من الحليب حضري فطائر الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل

فطائر الجبنة والزعتر ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضير، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي اخر، حيث يمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة المفرومة أو الجبنة والزعتر وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر الجبنة والزعتر

تتكون فطائر الجبنة والزعتر من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع زعتر جاف.

200 جرام جبن قشقوان مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-