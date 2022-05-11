نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كوب من الحليب حضري فطائر الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل في المقال التالي
فطائر الجبنة والزعتر ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضير، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي اخر، حيث يمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة المفرومة أو الجبنة والزعتر وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر الجبنة والزعتر
تتكون فطائر الجبنة والزعتر من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من اللبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب إلا ربع زعتر جاف.
- 200 جرام جبن قشقوان مكعبات صغيرة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الماء والخميرة الفورية والسكر والحليب البودرة ونقلب المكونات جيداً ونتركه لمدة خمس دقائق.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة اللبن الزبادي ثم زيت الزيتون الي خليط الخميرة السابق ونقلب المكونات جيداً.
- تحضير إناء آخر ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح والزعتر ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف خليط الخميرة ونعجن.
- ثم نقوم بعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة ثم نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم.
- نفرد كورة من العجينة ثم نحشيها بالجبنة ثم نكورها مرة أخرى ونضع في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من كمية العجين بالكامل ونترك الصينية جانباً حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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