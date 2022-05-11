نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل كفته داوود باشا…أسرار المطاعم في عمل كفتة داوود باشا بالطريقة التركية الأصلية طعمها مميز لا يقاوم في المقال التالي

عمل كفتة داوود باشا بالطريقة التركية الأصلية، تعتبر كفتة داوود باشا من أكثر الأكلات الشهية والتي لها جماهيرية كبيرة، هذه الأكلة ذات أصل تركي والسبب في اسمها هذا نسبتاً إلى السلطان داوود باشا أحد السلاطين الأتراك. عمل كفتة داوود باشا بالطريقة التركية الأصلية سوف نقدم لكم أكثر من طريقة عمل كفتة داوود باشا بالطريقة الأصلية بمكونات سهله وبسيطة . مكونات عمل كفتة داوود باشا كيلو لحمة مفرومة.

بصلتين كبار ومفرومين.

ملعقتين كمون.

فلفل أسود.

ملعقة كمون.

ملح حسب الحاجة.

كزبرة جافة. مقادير الصلصة: ثلاث بصلات مقطعين.

ملعقتين من الزيت.

أربع ملاعق دقيق.

عصير طماطم.

ملعقة من البهارات.

فلفل أسود.

كوب شوربة ساخن ويمكن استخدام ماء بدلا منها.

ملح.

ملعقة بابريكا. طريقة التحضير في وعاء نضيف فيه اللحمة المفرومة والبصل والكزبرة والملح والكمون والفلفل الأسود.

نتركها في الثلاجة ساعة كاملة ثم نخرجها ونشكلها مثل الكرات الصغيرة.

نرص كرات اللحم في صينية ونضعها في الفرن وقد تستغرق عشر دقائق في الاستواء.

ونستطيع تسويتها بطريقة أخرى وهي القلي في الزيت. بعد ذلك نقوم بتحضير الصلصة: نضع ملعقتين الزيت في قدر على النار ثم البصل المقطع.

نقلب البصل ليصبح لونه أصفر.

بعد ذلك نضع الدقيق ونقلب جيدا حتى يتغير لونه وينضج.

نقوم بإضافة عصير الطماطم والملح والبابريكا والفلفل.

ومن ثم نضع كوب الشوربة ونتركهم على النار قليلا لتتسبك الطماطم.

في النهاية نضيف كرات اللحم في الصلصة ونتركهم على النار ربع ساعة ثم نطفئها و تسكب في أطباق الأكل. طريقة عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة طريقة اخري لعمل كفتة داوود باشا زي المطاعم بالظبط المكونات ٥٠٠ جرام من اللحم المفروم.

أربع ثمرات بطاطس مقطعين.

ثمرتين من الطماطم.

بصلة مبشورة.

ملعقة صلصة جاهزة.

كوب ونصف ماء.

نصف كوب من الزيت.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة كبيرة بهارات لحمة. طريقة التحضير نخلط اللحمة المفرومة في وعاء مع الملح والبصل وجميع البهارات.

بعد أن تم العجن جيدا نقوم بتكوير اللحمة على هيئة كرات.

في طاسة نضع الزيت وعلى النار نبدأ في تسوية اللحمة وبعد أن تنضج وتصبح محمرة نضيف معها البطاطس والماء والطماطم والصلصة الجاهزة.

نتركها لمدة ثلث ساعة على النار وبعد التأكد من استواء جميع المكونات نرفعها من على النار ونبدأ في غرفها في أطباق التقديم مع الأرز الأبيض. عمر شويل - جدة سر عمل كفته داوود باشا...أسرار المطاعم في عمل كفتة داوود باشا بالطريقة التركية الأصلية طعمها مميز لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل كفته داوود باشا…أسرار المطاعم في عمل كفتة داوود باشا بالطريقة التركية الأصلية طعمها مميز لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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