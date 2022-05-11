انت الان تتابع خبر يكشف عن أجر محمد رمضان في حفلات جده اتفرج كم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصبح اسم الفنان المصري ​محمد رمضان​ مؤخرا يتردد ضمن الفنانين الأعلى أجرا في سوق الحفلات الغنائية، وقبل أيام كان قد شارك بإحياء حفله في السعودية بالتزامن مع احتفالات مدينة جدة بالعيد والذي قدم خلاله عرضا استعراضياوقد علم موقع الفن ان رمضا

ن حصل على 250 ألف دولار أميركي في الحفل، ليصبح بذلك الأعلى أجرا بعد الفنان عمرو دياب والذي يتقاضى ما يقرب من 500 ألف جنيه. من جانب آخر فـ محمد رمضان يستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت يحضر لفيلم جديد بعد مسلسله الأخير "المشوار