مشروب سحرى فعال يخلصك من آلام القولون العصبي نهائياً في 3 دقائق فقط

مشروب سحرى فعال يخلصك من آلام القولون العصبي نهائياً يعتبر مرض القولون العصبي من أكثر الأمراض المنتشرة في هذا العصر، ولا يوجد حتى الآن أسباب علمية توضح لماذا يتم الإصابة بمرض القولون العصبي، ولكن في الفترات الأخيرة أثبتت الأبحاث أن مرض القولون العصبي ناتج عن الحساسية الغذائية، وفي أحيان كثيرة نلجأ إلى تناول الأدوية لتهدئة تشنجات القولون مما يكون له أثر سلبي مع الاستمرار في تناولها على الجسم بشكل كبير وذلك على المدى البعيد، ومع الدراسة والبحث وجدنا مكونات ووصفات طبيعية لعلاج تهيج والتهاب القولون ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم هذه الوصفات الطبيعية.

أعراض الإصابة بالقولون العصبي

تختلف أعراض الإصابة بالقولون العصبي من شخص لآخر ولكنها تكون دائماً عبارة عن:

آلام في البطن مزمنة.

تقلصات في البطن.

الشعور بضيق في التنفس.

الإصابة بعسر الهضم، وتظهر على هيئة الإصابة بإسهال أو إمساك بالتناوب.

زيادة في غازات البطن.

إحساس مزمن بانتفاخ البطن.

وصفة الكمون والنعناع لعلاج القولون العصبي

من أكثر الأعشاب التي تعمل على راحة البطن وتهدئة آلام القولون والقضاء على غازات البطن هو مشروب الكمون، حيث إنه مشروب ساحر وقادر على تخفيف آلام القولون في ثلاث دقائق ويمكن إضافة بعض عيدان النعناع للحصول على فائدة أكثر وإليكم الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكمون الصحيح إذا تواجد او المطحون.

بعض من أوراق النعناع الطازج أو المجفف.

كوب كبير ماء.

الطريقة:

نضع الماء على النار حتى الغليان.

ثم نضع الكمون والنعناع ثم نطفئ النار.

يرجى تغطية الإناء لعدم خروج الزيوت التي يحتوي عليها كل من الكمون والنعناع والحصول على أكبر قدر كافي من هذه الزيوت.

يمكنك تحليته بالعسل الأبيض أو السكر حسب الرغبة.

يشرب وهو دافئ قليلاً.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً بعد الوجبات الرئيسية الثلاثة.

وصفة الشمر لتهدئة القولون العصبي

يعمل الشمر علي تهدئة عضلات الأمعاء والتشنجات المصاحبة للإصابة بالقولون كما أنه يعمل على تقليل الغازات في الأمعاء ويمكنك تحضيره من خلال الطريقة التالية: