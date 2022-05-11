مش هتشتريها تانى.. بودرة البصل في المنزل أحسن من الجاهزة بطريقة سهله وسريعه

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مش هتشتريها تاني.. بودرة البصل في المنزل أحسن من الجاهزة نقدم لكم طريقة عمل بودرة البصل في المنزل، حيث أن بودرة البصل واحدة من أشهر التوابل التي يتم استخدامها في عمل الأطعمة حتى تعطيها نكهة مميزة وخاصة بالنسبة للأشخاص التي لا تحب تناول أطعمة موضوع عليها قطع البصل فكانت هذه الوسيلة هي أفضل الطرق بحيث يمكنك الاستفادة بطعم وفوائد البصل وفي نفس الوقت لا تتحسسه في الطعام، ويمكنك شرائها جاهزة من أي عطارة ولكن يمكنك أيضًا تحضيرها بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة.
طريقة عمل بودرة البصل في المنزل
مكونات الوصفة:-
- إثنان كيلو من البصل الأبيض.
طريقة التحضير:-
- قومي بتقطيع البصل إلى شرائح رفيعة جدًا ثم قومي برّص الشرائح في صينية وقومي بوضعها داخل الفرن المسخن مسبقًا على درجة 160 درجة مئوية.
- اتركي البصل حتى يجف تمامًا ويصبح لونه ذهبي لامع ثم قومي برفعه من الفرن وضعيه بداخل المطحنة المنزلية واطحنيه حتى يصبح بودرة ناعمة.
- ضعي بودرة البصل في برطمان حجمه مناسب وأحكمي غلق البرطمان ثم قومي بوضع البرطمان في مكان دافئ لفترة معينة وابدئي في استخدامه.
طريقة بودرة البصل في الخلاط
مكونات العمل:-
- كمية وفيرة من البصل الأبيض.
- ورق خبز.
طريقة وخطوات التحضير:-
- قشري البصل جيدًا ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح رقيقة ومتساوية وبعد ذلك قومي بوضعه على ورق الخبز.
- رّصي البصل في صينية فرن وقومي بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية وضعي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة.
- بعد أن يجف البصل ويصبح لونه ذهبي أخرجيه وقومي بوضعه داخل الخلاط الكهربائي وقومي بطحنه جيدًا حتى يصبح بودرة ناعمة جدًا ثم ضعيه في برطمان زجاجي وخزنيه حتى وقت الاستخدام.
أهم استخدامات بودرة البصل
يمكنك استخدام بودرة البصل في تحضير العديد من الوصفات المختلفة والتي تتمثل فيما يلي:-
- يمكننا استخدام بودرة البصل في تحضير كل أنواع السلطات.
- كما يمكننا إدخاله في عمل صلصة البيتزا وصلصة المكرونة.
- ندخله في تحضير وصفة البشاميل والشاورما.
- تتبيل الأطعمة المختلفة مثل اللحمة والكفتة المشوية والفراخ والحواوشي.
- وكذلك نستخدمه في تتبيل البانيه والبوفتيك وبعض الأطعمة المختلفة.
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