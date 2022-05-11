لن تصدقي طول شعرك وجماله...وصفه القرنفل الجبارة لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات شعرك هيطول بسرعه الصاروخ

وصفه القرنفل الجبارة لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات شعرك، يعد القرنفل من المستحضرات الطبيعية التي تساهم في علاج الكثير من المشاكل التي يتعرض لها الشعر، حيث أنه يساعد على منع تساقط الشعر وزيادة نموه، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنعيم الشعر وترطيبه، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي يمكن استعمالها حيث أنها تؤدي المهمة المطلوبة منها من دون أن تسبب أي أذى أو ضرر للشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية استخدام القرنفل للشعر.

وصفه القرنفل الجبارة لتطويل وتكثيف الشعر

يمكن استعمال القرنفل في العديد من وصفات العناية بالشعر ومنها:

وصفة القرنفل والشامبو لتطويل الشعر

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تحضير هذه الوصفة واستخدامها للشعر وهي:

في وعاء يتم وضع كمية مناسبة لكثافة الشعر من الشامبو ونضيف إليه قطرتين من زيت القرنفل ويتم مزج المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر بالكامل وتوزيعه جيداً.

تترك المزيج على الشعر لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء بشكل جيد.

وصفة الماء والقرنفل لتكثيف وتطويل الشعر

عن طريق استخدام هذه الوصفة يتم الحفاظ على الشعر من التساقط وكذلك تساعد على تكثيف الشعر، ويتم تطبيق الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

في البداية يتم وضع كوب من الماء في وعاء ويتم وضعه على النار.

نترك الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم بعد ذلك نضع عليها ملعقتين من حبات القرنفل.

نترك الخليط يغلي مرة أخرى لمدة خمس دقائق، ثم يتم إطفاء النار ونترك الخليط حتى يبرد تماماً.

يتم سكب الخليط في زجاجة بخاخ، ويتم استخدامه عن طريق رش الشعر به عندما يكون رطباً بعد الاستحمام.

يمكن ترك الخليط على الشعر وعدم غسله مرة أخرى.

فوائد القرنفل للشعر

قبل أن نتعرف على طريقة استخدام القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر يجب معرفة فوائده وهي: