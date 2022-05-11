العجينة السحرية المورقه حضريها في 10 دقائق لكل انواع المخبوزات طرية وهشة بطعم لذيذ ولا الشيفات

العجينة السحرية المورقه حضريها في 10 دقائق لكل أنواع المخبوزات تحتاج الأمهات باستمرار إلى التنوع في الوجبات المقدمة للأطفال خاصة في فترة الدراسة ودخول موسم الامتحانات، ولعل أهم الوجبات التي يقبل عليها الأطفال بصفة خاصة، والكبار بصفة عامة في العمل هي المخبوزات، وهناك طرق عديدة ومتنوعة لإعداد المخبوزات المختلفة مثل العيش والبيتزا والفطائر، منها يمكن تنفيذه بطريقة صحيحة، والبعض الآخر لا يتم تنفيذها بطريقة صحيحة وتتسبب في تلف العجين، ولكن هناك طريقة سحرية تقدمها لنا الشيف فاطمة أبو حاتي لإعداد عجينة سحرية وفعالة يمكن عمل بها جميع أنواع المخبوزات وطريقتها مضمونة، ولن تستغرق معكٍ سوى عشر دقائق، فدعونا نتعرف على هذه الوصفة.

العجينة السحرية لجميع أنواع المخبوزات بطريقة الشيفات

عجينة العشر دقائق من أشهر العجائن التي يمكن من خلالها عمل كافة أنواع المخبوزات مثل، العيش، البيتزا، الفطائر المحشية، وتتميز بأنها قطنية، وهشة، وطرية، وسوف نتعرف على أهم المكونات التي نحتاج إليها، وكذلك طريقة تحضيرها.

مكونات عجينة العشر دقائق

لإعداد أفضل وأسرع عجينة مضبوطة يمكن من خلالها عمل جميع أنواع المخبوزات في مطبخك، لابد من استخدام المكونات التالية:

3 كوب دقيق أبيض فاخر.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب زبادي، أو ملعقة كبيرة من لبن نيدو.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

قليل من الملح.

كوب من الماء الدافئ يستخدم في العجن.

ملعقة صغيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق لجميع أنواع المخبوزات

للحصول على عجينة العشر دقائق السريعة والمضمونة بطعمها اللذيذ والمميز، اتبعي تلك الخطوات كما هي: