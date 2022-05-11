مش هتشترى الاندومى تأني... سر عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع وصحي لعائلتك هتاكلى احلي طبق اندومى

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عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم، الاندومي من الأكلات السريعة كان بداية ظهوره في اندونيسيا عام 1969 ورغم تشكيك البعض بها إلا أنها أصبحت مشهورة فى إندونيسيا خاصة بنكهة مرق الدجاج، ثم زادت شعبيته فى شتى دول العالم منذ بداية الثمانينات. ومؤخرا اعتمد الكثير على الاندومي بشكل مبالغ فيه وظهرت بعض التحذيرات الصحية منه أيضا مما جعل العديد من السيدات تتساءل عن طريقة عمل الاندومي بالمنزل ليكون أكثر أمانا حرصا على صحة أفراد أسرتهم. عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم 500 جرام من المكرونة الاسباجيتي.

مكعبان من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة شطه ناعمة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة ثوم بودر.

ربع ملعقة بصل بودر.

ملح طعام أبيض حسب الذوق والرغبة.

ملعقتان من الزيت الذرة. خطوات تحضير الاندومي نحضر وعاء عميق مناسب للطهي ثم نضع بداخله ماء يكفي لسلق المكرونة بحيث يغطيها ثم نضع الوعاء على النار حتى يغلي.

إضافة المكرونة إليه ثم إضافة الملح مباشرة وباقي التوابل من الكمون الناعم والفلفل الأسود ومكعب من مرقة الدجاج وملعقة واحدة من زيت الذرة.

نضع مقلاة بها ملعقة من زيت الذرة على النار لتجهيز نكهة الاندومي الخاصة.

إضافة مكعب مرقة الدجاج والشطة والثوم والبصل البودرونقلب الجميع.

عند التأكد من سلق المكرونة نضيف نكهة الاندومي إليها ونقلب جيداً.

نغلق النار ثم نسكب الإندومي في طبق التقديم ويقدم ساخنا. طريقة إعداد إندومي بالفراخ والخضروات قطعة كبيرة من الدجاج.

400 جرام من المكرونة الاسباجيتي.

3 ملاعق من شرائح الفلفل الملون.

ملعقة ونصف من شرائح الجزر

بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح.

مكعب ونصف ماجي.

ثلاث ملاعق صويا صوص.

ملح وفلفل أسود.

رشه سكر. خطوات تحضير إندومي بالفراخ والخضروات يتم سلق الدجاج وبعدها يتم تقطيعه إلى مكعبات أو شرائح طولية.

نقوم بسلق المكرونة فى شوربة الدجاج مع إضافة مكعب ماجي.

نقوم بتشويح الخضار داخل مقلاة بحيث نضع شرائح البصل ثم الفلفل ثم الجزر مع التحريك المستمر.

إضافة الدجاج إلى الخضروات مع الملح والفلفل ونصف مكعب مرقة ونقلب لمدة دقيقتين ليمتزج طعم الدجاج والخضروات.

إضافة الجميع إلى المكرونة الاسباجيتي بعد النضج ثم صوص الصويا و رشه السكر والتقليب على نار هادئة.

إغلاق النار وسكب الاندومي بالدجاج والخضار ساخنا في وعاء التقديم. عمر شويل - جدة مش هتشترى الاندومى تأني... سر عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع وصحي لعائلتك هتاكلى احلي طبق اندومى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشترى الاندومى تأني… سر عمل الاندومى فى البيت بنفس الطعم الرائع وصحي لعائلتك هتاكلى احلي طبق اندومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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