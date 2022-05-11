للعرايس هينورك.. كريم البانثينول والنشا هيفتح جسمك وبشرتك من اول استعمال نتيجة مدهشه

للعرايس هينورك.. كريم البانثينول والنشا هيفتح جسمك وبشرتك في موضوعنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل واستخدام كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة، حيث أن هذا الكريم يعمل على تفتيح البشرة سبع درجات في وقت قياسي لأنه يتكون من مكونين لهما فعالية وفوائد عظيمة للبشرة والتخلص من عيوبها بشكل كامل، حيث أن وجود عيوب على البشرة من البقع الداكنة والاسمرار الذي تتركه آثار الحبوب يؤثر بشكل كبير في صفاء البشرة ونضارتها ولذلك يجب الاهتمام بها ويمكنك فعل ذلك من خلال وصفتنا اليوم.

طريقة تحضير كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة

مكونات الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من الماء الفاتر.

كريم البانثينول ملعقة واحدة كبيرة.

بطاطس مهروسة.

طريقة تحضير الكريم:-

ضعي المكونات كلها في إناء عميق وقلبيهم حتى تمام التجانس.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها وليكن منطقة الوجه والمناطق الحساسة.

دلكي بشكل جيد لعدة دقائق ثم قومي بوضعه على بشرتك واتركيه نصف ساعة عليها حتى يجف.

ثم قومي بشطف بشرتك أو المنطقة جيدًا ولكن بماء بارد ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

محاذير وأضرار كريم البانثينول

قد يتسبب الكريم إلى حدوث حساسية إلى بعض الأشخاص بسبب بعض المكونات التي تدخل في تحضيره بالرغم من أنه مناسب لجميع أنواع البشرة ولذلك من الأفضل تجربته أولًا على جزء صغير من اليد لاختبار الحساسية قبل وضعه على المناطق الحساسة.

فوائد كريم البانثينول للتفتيح

تتمثل فوائد كريم البانثينول للبشرة وتفتحيها فيما يلي:-