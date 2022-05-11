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أقوي ماسك سحري لإزالة البثور السوداء من الانف تبحث الكثير من السيدات وخاصة الفتيات التي ستتزوج بعد فترة قصيرة من الآن عن طريقة تحضير واستخدام ماسك النشا والخل للبثور وتجاعيد البشرة، حيث أن بثور الأنف من الأمور المزعجة التي تظهر بشكل واضح على أنفك وتؤثر في أناقتك ونعومة بشرتك كما أن التجاعيد هي مشكلة شائعة تصيب الوجه حيث أن هناك عوامل تؤثر على زيادة التجاعيد في البشرة وليس فقط التقدم في العمر، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة عمل المقشر للبشرة بخطوات بسيطة. طريقة عمل ماسك النشا والخل للبثور والتجاعيد مكونات الماسك:- مسحوق نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض. طريقة وخطوات تحضير السكراب:- قومي بإحضار وعاء مناسب وأضيفي بداخله المكونين مع بعضهما ثم قومي بتقليبه جيدًا حتى يصبح متجانس تمامًا.

يجب أولًا قبل أي شيء أن تقومي بتنظيف بشرتك تمامًا من أي أتربة وشوائب ومكياج وكريمات حتى تصبح خالية من أي إضافات ونظيفة تمامًا.

بعد ذلك قومي بفرد الكريم على وجهك بطبقة كثيفة ودلكي الكريم جيدًا بحركات دائرية لعدة دقائق بسيطة ثم قومي بتركه عليه لمدة نصف ساعة على الأقل بحيث يكون جاف تمامًا.

نظفي بشرتك بعد ذلك من الخليط وخاصة منطقة الأنف بحيث تتأكدي من إزالة البثور تمامًا وقومي بتكرار هذا الكريم واستخدامه على بشرتك ثلاث مرات أسبوعيًا. ماسك القهوة والحليب لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- ملعقتان صغيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو المسحوق.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم. طريقة التحضير:- قومي بخلط الحليب والكاكاو والقهوة وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في علبة صغيرة نظيفة وخالية من أي أتربة ومن الأفضل تعقيمها وضعيه في الثلاجة حتى الصباح.

نظفي بشرتك جيدًا من المكياج والكريمات ثم قومي بفرد الكريم على بشرتك واتركيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد أن يجف الخليط قومي بإزالته من على بشرتك بالفرك ثم اشطفي بشرتك بماء فاتر وجففيها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة أقوي ماسك سحري لإزالة البثور السوداء من الانف وتصغير المسام وشد البشرة - ثقفني

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