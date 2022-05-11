هينورك وشك.. الفازلين والصابون صاروخ التبييض في ثواني يزيل سواد السنين من البشرة والجسم هيخليكي عروسة

من المعروف أن بشرتنا معرضة كل يوم لأثار الشمس والحروق والالتهابات مما يجعلها اكثر عرضة للإرهاق والأرق خاصة مع استخدام مستحضرات المكياج يجعلها شاحبة اللون وتسعى كل سيدة لشراء الكريمات التي تساعد في إعادة نضارتها ورونقها ولمعانها ولكن يشكل خطرًا هي أن تلك الكريمات قد تكون غالية علاوة على أنها تمثل بعض الأعراض الجانبية ولكن هناك بعض الطرق الصحيحة والطبيعية التي تساعدنا في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الكبر وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي تساعد في تبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة واثار الشمس المحرقة وعلامات الاسمرار المزعجة بأبسط المكونات.

طريقة تحضير الفازلين والصابون لتفتيح البشرة

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة ومن أهمها خلط الفازلين مع الصابون حيث يعتبر الفازلين من المواد المرطبة القوية وسوف نتناول طريقة تحضيرهما معًا خلال تلك السطور

المكونات

قطعة من صابون دوف أو اي نوع صابون حسب الرغبة.

ملعقتين كبار من الخل العادي أو خل التفاح.

ملعقة متوسطة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من الحنة البيضاء.

ملعقتين ونصف من الفازلين الخام.

طريقة التحضير