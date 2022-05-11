نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينورك وشك.. الفازلين والصابون صاروخ التبييض في ثواني يزيل سواد السنين من البشرة والجسم هيخليكي عروسة في المقال التالي
من المعروف أن بشرتنا معرضة كل يوم لأثار الشمس والحروق والالتهابات مما يجعلها اكثر عرضة للإرهاق والأرق خاصة مع استخدام مستحضرات المكياج يجعلها شاحبة اللون وتسعى كل سيدة لشراء الكريمات التي تساعد في إعادة نضارتها ورونقها ولمعانها ولكن يشكل خطرًا هي أن تلك الكريمات قد تكون غالية علاوة على أنها تمثل بعض الأعراض الجانبية ولكن هناك بعض الطرق الصحيحة والطبيعية التي تساعدنا في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الكبر وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي تساعد في تبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة واثار الشمس المحرقة وعلامات الاسمرار المزعجة بأبسط المكونات.
طريقة تحضير الفازلين والصابون لتفتيح البشرة
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة ومن أهمها خلط الفازلين مع الصابون حيث يعتبر الفازلين من المواد المرطبة القوية وسوف نتناول طريقة تحضيرهما معًا خلال تلك السطور
المكونات
- قطعة من صابون دوف أو اي نوع صابون حسب الرغبة.
- ملعقتين كبار من الخل العادي أو خل التفاح.
- ملعقة متوسطة من النشا.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة من الحنة البيضاء.
- ملعقتين ونصف من الفازلين الخام.
طريقة التحضير
- نحضر طبق واسع ونقوم ببشر الصابونة المستخدمة حتى نحصل على ملعقتين كبار.
- نحضر إناء ونضع به ملعقتين الصابون ونضيف ملعقتين الخل وننتظر دقائق معدودة حتى يذوب الصابون في الخل ونقلبهم جيدًا.
- نقوم بوضع ملعقتين من الفازلين الخام مع التقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك.
- نضع ملعقة من الحنة البيضاء التي يمكن شرائها من عند العطار ونقلبها جيدًا في تلك المحتويات.
- نضيف ملعقتين من النشا مع التقليب مع ملعقتين من ماء الورد إلى تلك المكونات السابقة ونظل في عملية التقليب بواسطة الملعقة حتى يصبح الخليط متجانس ومتفاعل.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا من الأتربة والأوساخ ثم نقوم بوضع تلك الماسك على الوجه ونتركه حوالي ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة.
- ثم نقوم بشطف الوجه وسوف نلاحظ نتيجة سحرية من تلميع وترطيب ولمعان خلال شهر واحد حيث يمكن تكرار خلطة الفازلين مع الصابون مرتين كل أسب
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