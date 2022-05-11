كعبك هينور.. قولي وداعًا لتشقق الكعبين بالخل احصلى على كعبين ناعمين مثل الأطفال

كعبك هينور.. قولي وداعًا لتشقق الكعبين تعاني الكثير من النساء من مشكلة تشقق الكعبين، حيث أنها تعد من الأمور المحرجة عند النساء، وقد يحدث ذلك نتيجة لجفاف البشرة وخصوصا في فصل الشتاء، أو نتيجة لكثرة الوقوف في المطبخ ومتابعة الأعمال المنزلية، واستخدام الخل من الأشياء المتعارف عليها منذ القدم وقد حقق استخدامه نتيجة مبهرة، حيث أن له القدرة على استعادة نعومة الكعبين وعلاج تشقق القدمين، ويمكن استخدام الخل بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كيفية استخدام الخل في علاج تشقق القدمين.

استخدام الخل لعلاج تشققات الكعبين

باستخدام الخل يمكن علاج تشقق القدمين، بأكثر من طريقة وجميعها سهلة كما يمكن أن تطبيقها عزيزتي حواء في المنزل بتكلفة بسيطة وبطريقة سهلة، بالإضافة إلى أنها تحقق نتائج مضمونة وفعالة في استعادة نعومة وجمال القدمين، من خلال هذه المكونات:

كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح

ماء دافئ

طريقة الاستخدام

يمزج الخل الأبيض أو خل التفاح مع الماء الدافئ

بعد ذلك نقوم بوضع الأقدام في الماء لمدة نصف ساعة

وبعدها نفرك كعب القدم باستخدام الحجر الخفاف ويكون الحجر جاف

طرق أخرى لعلاج تشققات الكعبين

يوجد العديد من الطرق الأخرى لعلاج جفاف وتشقق القدمين من بين هذه الطرق استخدام الفازلين حيث إنه يعد من الطرق الفعالة لترطيب وعلاج تشقق القدمين، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قومي بنقع قدميك لمدة 10 دقائق في ماء عادي واتركيها حتى تصبح جافة.

باستخدام ليفة خاصة بالكعبين افركي كعبيك بلطف، وذلك للمساعدة في إزالة الجلد الميت.

بعد ذلك ضعي الفازلين على كعبيك ثم ارتدي زوجًا من الجوارب القطنية الرقيقة في وقت النوم، وذلك من أجل مساعدة الفازلين على تحقيق فعالية أكبر في علاج تشقق القدمين.

استخدام زيت الزيتون لعلاج تشقق القدمين