فطير ستي الفلاحي..طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق ومنفوخ عمرك ما كلتي زيه قبل كده

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق ومنفوخ، يعد الفطير المشلتت من المعجنات والأطعمة التي تتميز بها الأرياف، حيث أن الريف المصري أو قرى الصعيد تشتهر بصنع الفطير المشلتت كما أنه يعد وجبة أساسية بالنسبة إليهم، وعندما تريد ربات البيوت تجهيز الفطير المشلتت في المنزل يجدون صعوبة في تنفيذه ويكون هناك مخاوف كثيرة من تحضيره في البيت، ولكن في مقالنا اليوم سوف نوضح كيفية عمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات تحضير الفطير المشلتت في المنزل بطريقة بسيطة وذلك من خلال اتباع الآتي:

مكونات عمل الفطير المشلتت

طريقة تحضير عمل الفطير المشلتت

في وعاء يتم وضع الدقيق والملح والسكر ومزجهم جيداً، ثم يتم وضع الماء بالتدريج مع العجن حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة وطرية.

بعد ذلك يتم وضع العجينة على شكل دائري ثم يتم رش كمية من الدقيق عليها ووضع كمية من السمن السائح عليها، ثم يتم تطبيق العجين.

بعد ذلك يتم فرد العجينة مرة أخرى وتكرار نفس الخطوات السابقة.

تترك العجينة على جنب بعض الوقت حتى ترتاح قليلاً، ثم يتم وضعها داخل صينية ويتم فردها.

يتم إدخال صينية الفطير المشلتت في الفرن على درجة حرارة عالية حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالجلاش

يمكن تحضير الفطير المشلتت باستخدام الجلاش وذلك عن طريق اتباع الآتي:

مكونات عمل الفطير المشلتت بالجلاش

لفه من الجلاش الطازج.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قشطة.

½ كوب من السمن.

علبة زبادي.

الحشو

كاسترد.

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش