نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه كالقمر.. خلطة طبيعية قنبلة لتوريد الشفايف والخدود في 5 دقائق فقط واسحري الجميع بشفاة ممتلئة وجذابة في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات والفتيات والعرائس خاصة مع اقتراب حفل زفافها للبحث عن أهم الطرق لتوريد الشفايف والخدود وتسعى لشراء أدوات ومستحضرات التجميل التي تساعدها على ذلك وأحيانًا تذهب لبعض خبراء التجميل لعمل توريد دائم للخدود الشفايف ولكن هناك الكثير من الطرق السحرية التي تساعدنا في توريد الخدود والشفايف بدون الحاجة إلى أي من المستحضرات فتعتبر تلك الطرق سحرية وفعالة من أول استخدام وسوف نتناول أهم تلك الخلطات خلال هذا المقال بالتفصيل وبأقل المكونات المتوفرة في المنزل.
خلطة طبيعية قنبلة لتوريد الشفايف والخدود
حرص كل سيدة وفتاة على الظهور بمنظر لائق وجذاب وهذا ما يجعلها تبحث عن أهم الوصفات والخلطات الطبيعية التي سنتناولها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة صغيرة من حبيبات السكر الناعمة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الفازلين ويفضل الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة صغيرة من الجليسرين الخام.
- ربع ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
- نقطة من اللون الجل من عند العطار “لون طعام”.
طريقة تحضير الخلطة السحرية
- نحضر طبق واسع ونضع به ملعقة من السكر حيث يعتبر السكر من المقشرات القوية التي تزيل التشققات والجلد الميت للبشرة والشفايف.
- نضيف ملعقة من زيت الزيتون إلى السكر مع التقليب المستمر.
- نضع ملعقة من الفازلين ونقلب المحتويات جيدًا.
نضيف نصف ملعقة من الجليسرين الطبي مع التقليب الجيد لكل المكونات السابقة بهدف الترطيب.
- نقوم بوضع ربع ملعقة من معجون الأسنان إلى تلك المكونات.
- وأخيرًا نضع لون الجل الأحمر أو النبيتي حسب الرغبة حيث يعتبر تلك اللون هو المسئول عن توريد الشفاه والخدود لفترة طويلة.
- بعد خلط تلك المكونات نقوم بوضع القليل منها على الشفاه والخدود مع التدليك المستمر لمدة ٥ دقائق.
- ثم نترك تلك المكونات على الوجه على الوجه والشفاه ربع ساعة أخرى.
- ثم نقوم بغسلهم بالماء الفاتر جيدًا.
- وسوف نلاحظ نتيجة فعالة بعد استعمال تلك الخلطة من توريد وتبييض وإزالة الجلد الميت
- حيث يمكن الاستغناء عن المكياج تمامًا حيث تستمر هذه الخلطة لمدة ٣ أيام أي يمكن تكرارها مرتين في الأسبوع
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