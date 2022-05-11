لوجه كالقمر.. خلطة طبيعية قنبلة لتوريد الشفايف والخدود في 5 دقائق فقط واسحري الجميع بشفاة ممتلئة وجذابة

تسعى الكثير من السيدات والفتيات والعرائس خاصة مع اقتراب حفل زفافها للبحث عن أهم الطرق لتوريد الشفايف والخدود وتسعى لشراء أدوات ومستحضرات التجميل التي تساعدها على ذلك وأحيانًا تذهب لبعض خبراء التجميل لعمل توريد دائم للخدود الشفايف ولكن هناك الكثير من الطرق السحرية التي تساعدنا في توريد الخدود والشفايف بدون الحاجة إلى أي من المستحضرات فتعتبر تلك الطرق سحرية وفعالة من أول استخدام وسوف نتناول أهم تلك الخلطات خلال هذا المقال بالتفصيل وبأقل المكونات المتوفرة في المنزل.

خلطة طبيعية قنبلة لتوريد الشفايف والخدود

حرص كل سيدة وفتاة على الظهور بمنظر لائق وجذاب وهذا ما يجعلها تبحث عن أهم الوصفات والخلطات الطبيعية التي سنتناولها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من حبيبات السكر الناعمة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين ويفضل الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من الجليسرين الخام.

ربع ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

نقطة من اللون الجل من عند العطار “لون طعام”.

طريقة تحضير الخلطة السحرية