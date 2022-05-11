نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض… ضعيها 10 دقائق علي الاماكن السوداء بجسمك هتزول حتي لو سواد سنين في المقال التالي

إليكم أقوى وصفات طبيعية لتفتيح الجسم يمكنك وضعها لتنعمي بجسم ناعم وخالي من أي مناطق داكنة وخاصة المناطق الحساسة، حيث أن هناك مناطق مختلفة من الجسم تُصاب بالاسمرار لعدة أسباب مختلفة ومن بينها عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أو الترطيب الجيد للجسم بعد الاستحمام، وسنقدم لكم في مقالنا اليوم بعض الخلطات التي يتم تحضيرها من مكونات طبيعية والتي تعمل على تفتيح مناطق الجسم المختلفة وكذلك البشرة. ضعيها 10 دقائق علي الاماكن السوداء بجسمك مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة العمل:- اخلطي المكونين جيدًا وانتظري بعد خلطه لعدة دقائق حتى يصبح قوامه لزج قليلًا.

نظفي المنطقة المراد تفتيحها بماء وصابون حتى تصبح رطبة قليلًا ثم قومي بفرد الخيط عليها ودلكي لمدة خمس دقائق.

اتركي الوصفة على المنطقة لمدة ربع ساعة على الأقل ثم قومي بشطف المنطقة بماء دافئ أو فاتر ثم قومي بترطيبها جيدًا بعد إزالة الوصفة.

يمكنك تكرار هذه التجربة مرتين من كل أسبوع. وصفة الأرز والنشا مكونات الوصفة:- نصف كوب كبير من الأرز.

ملعقتان كبيرتان من النشا والماء.

ملعقة عصير ليمون كبيرة. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بطحن الأرز جيدًا حتى يصبح مسحوق ناعم جدًا ثم قومي بوضع النشا إلى مسحوق الأرز وقلبيه جيدًا حتى يتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون لتعزيز فائدة الماسك ثم قومي بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها وافرديها برفق مع التدليك.

اتركي الوصفة على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر ويمكنك تجفيف المنطقة ورطبيها جيدًا بكريم مرطب مناسب.

كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة الحليب والصابون مكونات الوصفة:- كوبان كبيران من الحليب الطازج.

كوب ماء ورد كبير.

صابون جسم أو غسول أبيض. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم قومي بترطيب المنطقة المراد تفتيحها أولًا.

بعد ذلك قومي بتطبيق الوصفة على المنطقة ودلكي جيدًا ثم اتركيها نصف ساعة حتى تجف وبعدها قومي بتنظيف المنطقة جيدًا من الخليط. عمر شويل - جدة صاروخ التبييض... ضعيها 10 دقائق علي الاماكن السوداء بجسمك هتزول حتي لو سواد سنين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التبييض… ضعيها 10 دقائق علي الاماكن السوداء بجسمك هتزول حتي لو سواد سنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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