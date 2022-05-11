بأحدث الألوان العصرية.. اصبغي شعرك طبيعياً باللون البني الغامق والفاتح

صبغ الشعر طبيعياً باللون البني، الكثير من السيدات يرغبن في الحصول على شكل مختلف عما اعتاد عليه فيذهبون لصالونات التجميل لتغير لون الشعر، لكن يتعرض الشعر فيما بعد للضرر من تقصف وتساقط بشكل كبير ويعرض كذلك ظهور الشعر الأبيض بصورة أسرع، لذلك يبحثن عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن طرق طبيعية لتلوين الشعر تدوم طويلا دون أن تسبب أي تلف في الشعر، فيمكن من بعض المكونات الطبيعية الحصول على ألوان متعدده لكي تختاري ما يناسب ولكن الكثير يفضل اللون البني فيمكنك الحصول عليه بكل سهولة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر طبيعياً باللون البني

يمكنك تلوين الشعر بكل سهولة في المنزل من مكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي:

تستطيع وبكل سهولة من خلال القهوة الحصول على لون بني رائع وبدون أي أثار جانبية.

يتم إحضار كوب من القهوة.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

القليل من الماء.

يتم وضع القهوة وزيت الخروع وكذلك زيت الزيتون وخلطهم جيداً.

ثم يتم إضافة الماء تدريجيا للحصول على خليط متجانس ومتماسك.

يتم تركة في الميكرويف بضع ثواني وبعد ذلك يتم تطبيقه على الشعر بشكل متساوي.

ثم يتم تركة ساعة على الشعر ويغسل جيدا وتكرر العملية بعد ذلك لكي يتم الحصول على اللون المطلوب.

طرق العناية بالشعر المصبوغ

يمكنك وبكل سهولة العناية بالشعر بعد عملية الصبغ سواء طبيعياً أو بمواد كيميائية للحصول على فترة أطول والشعر ملون وذلك من خلال الآتي:

يتطلب عليكي القيام بترطيب الشعر جيداً من وقت لآخر لمنع جفاف الشعر.

يلزم عليكي غسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا يزول اللون بشكل أسرع.

يتم غسل الشعر بشامبو وبلسم طبيعي بالمواد الكيميائية تؤثر على بصيلات الشعر وتعرضه للتقصف بشكل أسرع.

يلزم عدم غسل الشعر بالماء الساخن يسبب ضعف الشعرة وتقصفها وفقدها للزيوت المتواجدة بداخلها.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر طبيعيا باللون البني، وكذلك طرق العناية بالشعر المصبوغ للحصول على شعر جميل وجذاب خالي من أي تلف، فتلوين الشعر رغبة كل فتاة في الحصول على شعر جذاب وملون سواء طبيعيا أو من خلال المواد الكيميائية.