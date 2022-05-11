اصنعي قراقيش اليانسون الهشة وقدميها مع أحلي كوب شاي على الإفطار

قراقيش اليانسون الهشة، من المخبوزات الصحية الرائعة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام والعضلات، وتعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء التسوية، ومكوناتها بسيطة ولا يخلو بيت منها، وتستطيع جميع الأمهات القيام بعملها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش اليانسون الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل قراقيش اليانسون الهشة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من السمنة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل قراقيش اليانسون الهشة بطعم لذيذ أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة مع بعضها ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة السمنة للخليط ونقلب برفق حتى يختفي الدقيق تماماً. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجين لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجم العجين. بعد مرور الوقت المحدد نرفع العجينة من البولة ونضعها على سطح متساوي. نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل سميك الحجم. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي أصابع متوسطة الحجم، ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع القراقيش. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص قطع القراقيش على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح قراقيش اليانسون بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل القراقيش في المنزل وهى كالتالي:-