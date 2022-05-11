هيبقى حرير زى خيوط الذهب.. معجزة كريم نيفيا أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن وجعلة ناعم مثل الحرير من اول مرة

هيبقى حرير زى خيوط الذهب.. كريم نيفيا أقوى كيراتين نعلم جميعاً أن كريم نيفيا من الكريمات المعروفة باستخدامها لترطيب وتنعيم البشرة ولكن لا يقتصر استخدامه إلى هذا الحد بل أنه معجزة كبيرة جداً يمكنك أن تستخدميه من الآن لفرد الشعر المجعد، فتخلي عن الذهاب لصالون التجميل لفرد الشعر بالمكواة والسيشوار أو حتى البروتين والكيراتين فهو أفضل بكثير من كل هذا، قومي بتجربته سيدتي ولم تخسرين أي شيء بل أنك ستستفيدين بالنتائج الذي ستقيمها بنفسك بعد الآن.

هيبقى حرير زى خيوط الذهب.. كريم نيفيا أقوى كيراتين

يعتبر من الكريمات التي تستخدم كبديل للكرياتين فهو يعمل على تنعيم وفرد الشعر بشكل طبيعي بدلاً من اللجوء إلى استخدام بعض من المنتجات المليئة بالمواد الكيماوية الضارة ويمكنك استخدامه بأكثر من طريقة تتلخص فيما يلي:

كريم نيفيا وجل الصبار

من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساعد على قرد الشعر وتنعيمه وجعل رطب ويتم استخدام الكريم بطريقة سهلة وبسيطة تتم كالتالي:

المكونات:

2 ملعقة كريم نيفيا.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع.

1 ملعقة كبيرة جل الصبار.

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز.

2 ملعقة كبيرة نشا.

طريقة الاستخدام والتجهيز:

في وعاء يتم وضع جميع المكونات مع بعضها جيداً.

يفضل أن يترك الخليط لبضعة دقائق.

بعدها يتم تطبيق الخليط على الشعر الجاف والنظيف وانتظري 25 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

ولكي تحصلين على نتائج سريعة يفضل تكرار الاستخدام من مرة لمرتين في الأسبوع ولمدة شهر.

كريم نيفيا والليمون

الليمون من المكونات الطبيعية التي يكون لها تأثير قوي وفعال على الشعر، كما أنه ينقي فروة الرأس ويطهرها واستخدامه مع كريم نيفيا يعطي نتائج أكثر فعليك باتباع التالي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة كريم نيفيا.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة حليب.

2 ملعقة كبيرة ماء.

طريقة الاستخدام والتجهيز: