وصفة الثوم المذهلة لتطويل الأظافر وتقويتها خلال فترة قصيرة

تطويل الأظافر بالثوم، تعاني الكثير من الفتيات لتكسر الأظافر بشكل كبير من وقت لآخر بدون أي سبب، فتحلم الفتيات بأظافر طويلة وجذابة خالية من التشققات والتكسر، لذلك يبحثن عن طريق الإنترنت على وصفات طبيعية لتقوية الأظافر والحفاظ على جمالها في وقت قصير، فيعد الثوم من النباتات التي تحتوي على فوائد عديدة صحيا ويتم إدخاله في العديد من الوصفات الطبيعية لأهميته الشديدة سواء الخاصة بالأظافر أو الشعر، كما يعمل كمضاد حيوي قاتل للبكتيريا لذلك يتم إدخاله في الطعام بشكل كبير والاستعانة به في الوصفات التجميلية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

تطويل الأظافر بالثوم

يمكنك تطويل أظافرك بشكل سهل وسريع وذلك من خلال الآتي:

يتم اللجوء للثوم للحصول على أظافر صحية خالية من التكسر أو التشققات.

يساعد في تطويل الأظافر بشكل كبير وفي فترة قصيرة جداً.

كما يعمل على قتل البكتيريا والجراثيم المتواجدة داخل الأظافر.

يعمل على منح الأظافر لمعان طبيعي ومظهر رائع وجذاب.

كما يمكنك استبدال الثوم بزيت الثوم للحصول على نتيجة سريعة ومرضية.

لا يحتوي الثوم على أي مواد كيميائية تؤثر على صحة الإنسان بل هو عنصر مفيد للغاية لصحته داخلياً وخارجياً.

وصفة الثوم لتطويل الأظافر

يمكنك عمل وصفة طبيعية للحصول على أظافر ذات مظهر مميز وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار فصين ثوم مهروسين.

القليل من الفازلين.

القليل من زيت الزيتون.

يتم خلط المكونات جيدا بواسطة ملعقة والقيام بتركها بضع دقائق للحصول على قوام كريمي رائع صالح للاستخدام.

القيام بوضع الخليط في الثلاجة لاستخدامه بعد ذلك.

يتم أخذ القليل من المكونات على قطعة قطن والقيام بمسح الأظافر بها وتركها حوالى ربع ساعة على الأظافر وبعد ذلك يتم غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون للتخلص من رائحة الثوم.

في الختام فقد تعرفنا على تطويل الأظافر بالثوم وكيفية إعداد هذه الوصفة الطبيعية التي لا تستغرق وقت في تحضيرها، وكذلك تعرفنا على فوائد الثوم للأظافر للتخلص من التشققات وتكسر الأظافر والحصول على مظهر رائع وجذاب يبهرك ويبهر من حولك ويقوم يجعل الأظافر قوية لا تتعرض للتكسر أو التشققات وتمنحها لمعان وتخلصها من كافة الجراثيم والفطريات التي تنمو داخل الأظافر.