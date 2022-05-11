نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مكون سحري ضعيه على الكيك يجعله هش وطري جدا وإنسي انها تهبط منك سر نجاح الكيك الجاهز في المقال التالي

عتبر الكيك من الحلويات الشهية التي تسعى ربات البيوت إلى صنعها في المنزل ولكن سرعان ما تهبط منهم وتكون ناشفة بسبب بعض المقادير غير المضبوطة ولكن هناك بعض المقادير التي تجعل الكيكة هشة بمقادير سهلة وبسيطة وبمكون سحري مثل محلات الحلويات والكعكات الجاهزة وسوف نعرض خلال هذا المقال أهم الطرق التي تجعل الكيكة طرية وهشة وبأقل المقادير وأبسط المكونات بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج وبطريقة مضمونة وصحية حيث يمكن عمل مختلف أنواع الكيك سواء بالشكولاتة أو السادة حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل كيكة هشة بمكون سحري تعتبر الكيكة من الحلويات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة عمل الكيك بمكون سحري يجعلها هشة وطرية. المكونات ٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل

عدد ٣ من البيض.

نصف كوب من السكر المطحون.

ملعقة من الفانيليا.

رشة سكر.

ملعقة واحدة من الزبادي طريقة التحضير نحضر وعاء واسع أو صينية ونضع بها الكمية المذكورة من الدقيق وذلك بعد نخله جيدًا.

نقوم بوضع ملعقة من البيكنج بودر مع تقليب المكونات جيدًا.

نقوم بوضع مكون الخل لتلك المكونات حيث مسئول الخل عن جعل الكيكة هشة وطرية ومرتفعة مثل المحلات.

نضيف مكون الزبادي إلى المكونات السابقة حيث هذا ما يجعل الكيكة طرية إلى حد ما.

نضيف البيض واحدة فقط ونضربها جيدًا بباقي المكونات المذكورة بواسطة مضرب يدوي أو كهربائي ثم نضيف باقي البيض مع المزج جيدًا.

نضع ملعقة صغيرة من الفانيليا حيث هذا ما

نضع ملعقة صغيرة من الفانيليا حيث هذا ما يجعل الكيكة بدون رائحة أو زفارة من البيض نخلط الفانيليا بالمكونات جيدًا.

نضيف رشة من الملح والسكر حسب الرغبة.

نظل في التقليب بواسطة مضرب الكهرباء حتى

تصبح جميع المكونات متجانسة مع بعضها البعض.

نحضر صينية مقاس واسع ونقوم بدهنها جيدًا ثم نضع تلك المحتويات بالصينية.

نشعل الفرن السفلي على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

نقوم بوضع الكيكة في الفرن ولا نفتح عليها الفرن نهائي حتى لا تهبط.

بعد ٤٥ دقيقة نقوم بإشعال النار العلوية على الكيكة حتى تأخذ اللون الذهبي لمدة دقائق معدودة.

وبذلك تصبح الكيكة جاهزة وبطريقة هشة وطرية وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أفضل مكون سحري ضعيه على الكيك يجعله هش وطري جدا وإنسي انها تهبط منك سر نجاح الكيك الجاهز - ثقفني

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