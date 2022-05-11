بدون أي مواد كيميائية..سر عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية مغذي ومفيد للبشرة

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عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية مغذي ومفيد للبشرة، يعتبر كريم الأساس من أشهر مستحضرات التجميل، التي تحرص النساء على استخدامها بشكل مستمر، حيث يوحد لون البشرة ويخفي عيوب البشرة مثل البقع الداكنة، لذا يمكن تحضيره في المنزل بعدة طرق بدلا من شرائه من الخارج والجدير بذكره أن الطرق التي سوف نذكرها سوف تعطيكي النتيجة التي تريدينها، كما أننا سوف نذكر طريقة تحضيره لكلا من البشرة الفاتحة والغامقة. عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل كريم الأساس في البيت مكونات عمل كريم الأساس معلقة كبيرة من اللبن الزبادي.

نقطتين من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من بودرة التلك.

7 قطرات من ماء الورد.

نقطتين من خل التفاح.

زجاجة فارغة صغيرة. طريقة التحضير ضعي الجلسرين واللبن وأضيفي إليها الخميرة والنشا وقلبي المكونات جيداً.

بعد ذلك أضيفي بودرة التلك وماء الورد وامزجي المكونات جيداً مرة أخرى.

أضيفي عليهم قطرتين خل التفاح وستحصلين بعد ذلك على خليط كريم الأساس وضعيه في الزجاجة ويتم استخدامه. طريقة عمل كريم الأساس للبشرة الفاتحة سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل كريم الأساس في البيت كما تعتبر هذه الطريقة فعاله وأمنه على البشرة مكونات عمل عمل كريم الأساس ربع كوب من دقيق النشا.

8 ملاعق صغيرة بودرة كاكاو.

ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

معلقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ومعلقه كبيرة من طين البيتونيت أو الطين الجاف.

10 قطرة من فيتامين e

12 قطرة من زيت اللافندر أو أي نوع آخر من الزيوت العطرية.

زجاجة فارغة. طريقة التحضير اخلطي دقيق النشا والكاكاو والزنجبيل والقرفة والطين الجاف وفيتامين e وزيت اللافندر .

حتى تحصلي على خليط قوام متجانس على هئية كريم.

ضعي كمية قليلة من الكريم على يديك للتأكد من درجة لون كريم الأساس من الممكن .

من الممكن . أن تزيدي الكاكاو على الكريم على حسب درجة لون بشرتك.

احتفظي بالكريم في الزجاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل كريم الأساس للبشرة الغامقة سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الأساس للبشرة الغامقة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت مكونات عمل كريم الأساس للبشرة الغامقة معلقتين لبن بودرة.

معلقة ماء ورد.

ومعلقة فازلين.

معلقة بيكنج بودر. طريقة التحضير اخلطي لبن البودرة مع ماء الورد جيداً.

ثم أضيفي الفازلين وقلبيها جيداً باستخدام الفرشاة.

ثم أضيفي إليه البيكنج بودر حتى يتم الحصول على قوام كريمي .

احتفظي بالكريم في علبة فارغة لوقت الاستخدام. عمر شويل - جدة بدون أي مواد كيميائية..سر عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية مغذي ومفيد للبشرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون أي مواد كيميائية..سر عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية مغذي ومفيد للبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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