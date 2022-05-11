اقوي عجينة قطنية ممكن تعمليها..طريقة عمل العجينة اليابانية أو القطنية السحرية بمكونات موجوده فى البيت لجميع أنواع المخبوزات

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عمل العجينة اليابانية أو القطنية، اشتهر مصطلح العجينة اليابانية على لسان الكثير من المتخصصين في الطبخ وبالتحديد هواة المخبوزات وهي عبارة عن عجينة يمكن استخدامها لعمل جميع المخبوزات والفطائر، وكذلك بعض أنواع الحلويات ومنها الدونتس حيث إنها تتميز بالخفة، ويطلق عليها العجينة القطنية أيضًا يمكن عمل هذه العجينة لتشكيل أكثر من صنف في حاله أعياد الميلاد أو المناسبات حتى تسهل عليك الوقت والمجهود. عمل العجينة اليابانية أو القطنية يتم تحضير وتجهيز العجينة القطنية بمكونات بسيطة وخطوات تحضير سهلة وهي: مقادير العجينة القطنية أو اليابانية كيلو دقيق مخبوزات.

كوب لبن بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

رشه ملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل.

كوب من الماء الدافئ.

علبة زبادي.

بيضه.

ملعقة صغيرة فانيليا. الطريقة عمل العجينة القطنية أو اليابانية لتحضير العجينة اليابانية واستخدامها في أكثر من وصفه مثل البيتزا أو الفطائر أو الدونتس يمكن اتباع هذه الطريقة وتشكيلها بالشكل المناسب.

يتم اذأبه الخميرة في كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة كبيرة من السكر واتركه حتى يرتفع.

يتم إحضار وعاء عميق للعجن بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بعد ذلك بإضافة اللبن البودرة وباقي كمية السكر مع أضافه رشه الملح.

يتم تقليب جميع المكونات الجافة بعد ذلك قم بعمل حفرة عميقة ووضع البيضة مع إضافة الفانيليا ثم وضع الزيت وعلبة الزبادي.

يتم تقليب العجينة ثم إضافة الماء السابق تخميره.

إذا احتاجت العجينة إلى أضافه بعض الماء يمكن تزويدها بالماء أو الحليب الدافئ إذا كان متوفر.

لا بد من عجن العجينة عن طريق العجان، كما يمكن عجنها بالأيدي.

السر في نجاح هذه العجينة هو كثرة العجن التي تعطي المسامات القطنية الهاشة للعجينة.

لا بد من جعل ال العجينة تلتصق في اليدين وتكون لينة فهي من أهم أسرار العجينة اليابانية المعروفة والمشهورة.

بعد ذلك يتم وضع العجينة في طبق حتى تختمر وتأخذ وقتها لترتاح.

يمكن الاحتفاظ بهذه العجينة في الثلاجة لمدة طويلة داخل كيس من البلاستيك واستخدامها في الغرض المطلوب منها.

يمكن تشكيل العجينة لعمل البيتزا، وكذلك عمل خلية النحل، والعديد من الفطائر المحشية. عمر شويل - جدة اقوي عجينة قطنية ممكن تعمليها..طريقة عمل العجينة اليابانية أو القطنية السحرية بمكونات موجوده فى البيت لجميع أنواع المخبوزات - ثقفني

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