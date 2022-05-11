نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض ملكات الجمال.. مقشر النشا والخل السحري للتخلص من البثور السوداء والكلف والبقع الغامقة في 5 دقائق في المقال التالي
يعاني الكثير من الفتيات من ظهور البقع على البشرة وانتشارها إلى جانب الأسمرار الموجود حول الشفاه وبقايا البقع الناتجة عن أثار الحبوب لذلك قامت الكثير من الفتيات بالبحث عن أفضل المقشرات الطبيعية التي يمكن استخدامها للبشرة وذلك للتخلص من تلك المشاكل البشرة ويتكون هذا المقشر من عنصرين أساسين هم الخل والنشا حيث يعرف الخل بمدى فاعليته في التنظيف إلى جانب أن النشا يستطيع أن ينعم البشرة ويفتحها ويمنحها النضارة المطلوبة وسوف نوضح طريقة عمل المقشر وكيفية العناية بالبشرة من خلال هذا المقال.
مكونات عمل مقشر النشا والخل
يكون هذا المقشر من المقشرات المهمة جدا التي حينما تقوم بتجريبها لا يمكن الاستغناء عنها أبدا وذلك لفوائده العديدة فهو ينظف البشرة ويقشرها ويمنحها النعومة المطلوبة ويساهم في توحيد لونها والتخلص جميع الشوائب المحيطة بها وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..
- كوب خل التفاح.
- 2 ملعقة عسل.
- ملعقة نشا.
- نصف ليمون.
- 4 ملاعق من زيت الورد.
طريقة عمل مقشر النشا والخل
عندما نقوم بعمل هذا المقشر في المنزل لا يحتاج إلى مجهود أو وقت كبير بل يتم تحضيره بكل سهولة لذلك على جميع الفتيات والسيدات أن تقوم بتجريبه وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..
- يجب أولا أن نقوم بغسل بشرتنا جيدا وتنشيفها.
- نخلط كل من الخل والعسل والنشا والزيت والليمون سويا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بفركه.
- بعد فرك الكريم الجاف من على الوجه نقوم بشطفه بواسطة الماء.
- وسوف بعد ذلك نلاحظ نعومة البشرة والتخلص من البثور والتخلص من الاسمرار والبقع لذلك يجب عمل هذا المقشر مرة أسبوعيا على الأقل.
طرق العناية بالبشرة
يجب الحرص على البشرة والعناية بها وسوف نوضح طرق العناية بها من خلال النقاط التالية..
- يجب غسل الوجه بالصابونة المخصصة لها.
- يجب العناية بترطيب البشرة دائما بالزيوت الطبيعية.
- عدم استخدام أصحاب البشرة الدهنية لزيت الزيتون للترطيب.
- يجب الحرص على تجفيف البشرة بعد غسلها بالماء.
- يجب استخدام الماسكات والمقشرات الطبيعية.
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