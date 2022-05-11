أفضل طريقة لعمل كيك النايتي الهش بالطعم الأصلي زي المحلات تماماً

طريقة عمل النايتي كيك، النايتي كيك عبارة عن أحد أنواع الكيك المحشية بأحد أنواع المربى، كما أنه يعد أكثر الأنواع المفضلة عند الجميع وخاصة لدى الصغار، وذلك بفضل ألوانها الجميل والجذابة، وخاصة بعد حشوها بمربى الفراولة أو مربى التوت، كما أن النايتي كيك تبقى طرية وهشه لفترة طويلة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل وأفضل طريقة لعمل في المنزل.

طريقة عمل النايتي كيك

يعد النايتي من أنواع الكيكات الهشة والطرية والتي يقبل على تناولها العديد من الأطفال، يتم حشوها بأكثر من نوع حشو وتحضيرها بأكثر من طريقة، فهي لذيذة وغير مكلفة للغاية، بل مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج بذل مجهود، يمكنكم متابعتنا لمعرفة طريقة تحضيرها منزلياً بدلاً من شراؤها من المحلات.

المكونات

مقدار 3 أكواب وربع من الدقيق.

2 كوب من السكر والسمن.

3 حبات بيض.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

واحد كوب ونصف من اللبن.

كمية من مربَى الفراولة أو مربى المشمش، وذلك لحشو النايتي كيك.

طريقة تحضير النايتي كيك