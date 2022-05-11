نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل كيك النايتي الهش بالطعم الأصلي زي المحلات تماماً في المقال التالي
طريقة عمل النايتي كيك، النايتي كيك عبارة عن أحد أنواع الكيك المحشية بأحد أنواع المربى، كما أنه يعد أكثر الأنواع المفضلة عند الجميع وخاصة لدى الصغار، وذلك بفضل ألوانها الجميل والجذابة، وخاصة بعد حشوها بمربى الفراولة أو مربى التوت، كما أن النايتي كيك تبقى طرية وهشه لفترة طويلة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل وأفضل طريقة لعمل في المنزل.
طريقة عمل النايتي كيك
يعد النايتي من أنواع الكيكات الهشة والطرية والتي يقبل على تناولها العديد من الأطفال، يتم حشوها بأكثر من نوع حشو وتحضيرها بأكثر من طريقة، فهي لذيذة وغير مكلفة للغاية، بل مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج بذل مجهود، يمكنكم متابعتنا لمعرفة طريقة تحضيرها منزلياً بدلاً من شراؤها من المحلات.
المكونات
- مقدار 3 أكواب وربع من الدقيق.
- 2 كوب من السكر والسمن.
- 3 حبات بيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 معلقة كبيرة كاكاو.
- واحد كوب ونصف من اللبن.
- كمية من مربَى الفراولة أو مربى المشمش، وذلك لحشو النايتي كيك.
طريقة تحضير النايتي كيك
- نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر داخل وعاء.
- يتم وضع السكر والسمن والبيض داخل الخلاط، كما يتم الخفق لمدة خمس دقائق حتى يتم مزج كافة المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بإضافة خليط السكر والبيض والسمن فوق الدقيق مع التقليب بصورة جيدة.
- نأخذ كمية من الخليط ويتم خلطها مع 2 ملعقة من الكاكاو.
- نقوم بوضع عجينة الكاكاو داخل كيس الحلواني.
- بعدها يتم تقسيم العجينة البيضاء إلى جزأين، ويتم وضع كل جزء في صينية مدهونة بالسمن ذات مقاس 24 سم.
- يتم تزين أحد الصواني بخليط الكاكاو قبل دخولها إلى الفرن.
- ثم يتم الخبز على حرارة 180 درجة، وذلك لمدّة 25 دقيقة.
- بعدها نقوم بإخراج الكيك ويترك جانباً حتى يبرد.
- نقوم بوضع الطبقة الأولى من الكيك داخل طبق مناسب ثم يتم توزيع المربى فوقها، وبعدها يتم وضع الطبقة الثانية من الكيك فوقها، وتكون القطعة التي تم تزينها قبل دخولها الفرن بعجينة الكاكاو هي القطعة العلوية من النايتي كيك.
- ننتظر دقائق قليلة، ثم تقطع في قطع متساوية وتقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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