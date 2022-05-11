طريقة عمل كريم النشا والبقدونس الرهيب في التبييض وإزالة تجاعيد السنين من أول استعمال

كريم النشا والبقدونس من الكريمات الرهيبة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق، حيث يعمل على جعل البشرة صافية ونضرة طول العمر، كما يعمل على حمايتها من علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، ويتميز بقدرته الفعالة على التخلص من الدهون والزيوت الزائدة التي تتراكم داخل مسام البشرة فتسبب البثور السوداء المزعجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والبقدونس السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

كوب من مغلي البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر مغلي البقدونس ونضيف إليه النشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الفازلين، والزيوت الطبيعية للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط مثل الكريم تمامًا. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيدًا من الماء، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة خمس دقائق. نترك الكريم على الوجه حتى الصباح ويتم غسله بالماء البارد وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وخالية من التجاعيد. يفضل وضع الكريم على البشرة قبل النوم مباشرةً حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة.

فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-