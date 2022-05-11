فكرة ولا في الخيال.. ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان

كون الخيار من الخضروات المهمة جدا في حياتنا وتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن إلى جانب أنه يحتوي على نسبة ألياف عالية تساعد على الشبع ويساهم في إنقاص الوزن مساهمة كبيرة لذلك يقوم الكثير بشرائه وتناوله وما لا يعلمه الأخرين هو أنه لا يقتصر الامر علة تناوله فقط بل يمكن أن نستخدمه مع الصابون واستخدامه في الاستحمام حيث أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر المغذية التي يمكن أن تستفيد به البشرة عند استخدامه مع الصابون وسوف نوضح طريقة عمله مع الصابون من خلال النقاط التالية..

طريقة وضع الصابون على الخيار

تحتاج جميع السيدات والفتيات إلى العناية ببشرتهم دائما وذلك حتى يقوموا بالمحافظة عليها لذلك استطعنا اليوم ان نجلب لكم خلطة الخيار مع الصابون والتي لها تأثير السحر على البشرة من حيث التنعيم والتخلص من الشوائب والتخلص من البقع الداكنة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قطع صابون صغيرة زائدة.

خيار.

ماء.

زيت عطري.

طريقة التحضير:

نحضر الخيار ونضعه في الخلاط مع القليل من الماء ونقوم بعصرة.

نقوم بتصفية عصير الخيار ووضع ماء الخيار على النار.

نقوم بوضع الصابون مع ماء الخيار على النار ونتركه حتى يذوب الصابون تماما.

ونضع بعد ذلك الزيت العطري مثل اللافندر والنعناع.

نقلب جميع المكونات سويا ونرفع الخليط من على النار.

يتم تعبئة الصابون في قوالب سيلكون ونتركها حتى تبرد تماما.

نقوم باستخدام الصابون في غسل الوجه والجسم للحصول على فوائده الرائعة.

فوائد الخيار للبشرة

يكون الخيار من أهم أنواع الخضروات ومفيدة جدا لصحة البشرة وترطيبها وسوف نوضح جميع فوائده من خلال النقاط التالية..