بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

روج الشفايف، تتعدد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تمكن السيدة من عمل روج الشفاه بمكونات طبيعية وهي جالسة بمنزلها، تتحكم من خلالها في درجة الروج التي تود الحصول عليها، وفي نفس الوقت تستطيع المرأة الحصول على الروج المطلوب الثابت على الشفاه لفترة زمنية كبيرة بنفس درجته.

طريقة عمل روج الشفايف بالفازلين

احضري قلم تلوين شمعي (حسب الدرجة التي ترغبين الحصول عليها)، وقومي بتفتيته بعد إزالة الورقة التي تغطيه، ثم ضعي كمية مناسبة منه في وعاء، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة وقلبيه حتى تذوب فتافيت اللون.

ضعي ملعقة كبيرة من الفازلين على الخليط السابق، وقومي بالتقليب حتى تحصلي على خليط متجانس.

اسكبي الخليط في علبة بلاستيكية أو زجاجية، وانتظري حتى يبرد، ثم ضعيه في الثلاجة إلى أن يصبح قوامه متماسك وصلب.

والجدير بالذكر بأن الفازلين يلعب دوراً كبيراً في ترطيب الشفاه، وجعل لون الروج ثابتاً عليها لأطول فترة زمنية ممكنة.

طريقة عمل روج طبيعي ثابث

تسعى الكثير من السيدات لاستخدام روج الشفاه بنفس درجة لون الملابس التي ترتديها تماماً، لذلك نقدم لكي طريقة لعمل روج الشفاه باستخدام بودرة العيون، حيث يكون مجال اختيار ألوان الروج أوسع وأكثر دقة وفقاً لذوق المرأة.

قومي بوضع ثلاث ملاعق من الفازلين في إناء زجاجي، ثم ضعي كمية من ظلال العيون الذي تفضلينه وفقا لدرجة اللون التي ترغبين الحصول عليها.

قومي بخلط المكونين معا حتى يصبح قوام واحد.

اسكبي الخليط في قوالب بناءا على رغبتك، ثم انتظري بعض الوقت حتى يصبح الخليط صلباً ويصبح جاهزا للاستخدام.

أسهل طريقة لعمل روج الشفايف الطبيعي