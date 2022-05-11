بكيس خميرة افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لحرير انسيابي اقوي كيراتين طبيعي

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فرد الشعر بالخميرة، مما شك فيه تأمل كل امرأة إلى حصولها على شعر مفرود وصحي ولامع دون الإضرار به حفاظاً عليه من التساقط والتلف، لذلك نقدم لكي سيدتي بعض الوصفات التي ستساعدك على فرد شعرك بطريقة صحية وآمنة من خلال استخدام مكونات طبيعية، وأثبتت الكثير من التجارب فاعلية عنصر الخميرة في فرد الشعر وترطيبه بشكل صحي بمزجه مع بعض المكونات التي سنعرضها لكي في الوصفات التالية.
فرد الشعر بالخميرة مع زيت الزيتون
- قومي بخلط كمية متساوية من الخميرة الجافة وزيت الزيتون معاً (بما يتناسب مع طول وكثافة شعرك)، مع خلط ملعقة من العسل الأبيض.
- بعد خلط المكونات السابق ذكرها والحصول على خليط متجانس، افردي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين (120 دقيقة).
- اغسلي شعرك بالماء الفاتر، مع مراعاة تكرار تلك الوصفة مرتين على الأقل أسبوعياً كي تحصلي على شعر مفرود بشكل واضح.
- ومن المعروف فعالية زيت زيتون في ترطيب الشعر وتغذيته وإمداده بالعناصر الأساسية المطلوبة للحصول على شعر صحي ولامع، ولكن تأكدي سيدتي من شرائك لزيت الزيتون الأصلي المعصور على البارد من أجل الحصول على نتيجة فعالة ومضمونة.
طريقة فرد الشعر بالخميرة والزبادي
وتعد هذه الطريقة “أقوى كيراتين للشعر” لما يلعبه الزبادي من دور حيوي في تنعيم الشعر وترطيبه بشكل قوي، حيث ستلاحظين النتيجة على شعرك من أول استخدام.
- امزجي ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية مع عبوة كبيرة من الزبادي الكامل الدسم معاً حتى تحصلي على قوام متماسك.
- أضيفي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل إلى الخليط، مع وضع معلقتين كبيرتين من دقيق النشا.
- (يتم استخدام العسل الأبيض في أغلب وصفات الشعر لما يحتويه من معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة تفيد الشعر الجاف بشكل واضح).
- افردي كامل الخليط على كل أجزاء الشعر بطريقة متساوية، واتركيه لمدة ساعتين كاملتين، ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر، وضعي البلسم الخاص بالشعر الجاف لتتخلصي من رائحة الزبادي من شعرك.
- كما أنه يفضل تكرار الماسك بشكل دوري مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على نتيجة مضمونة وفعالة لشعرك.
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